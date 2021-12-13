Tülin Şahin ve Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor! 'Mahrem fotoğraf' davası...

Haberin Devamı

Ünlü model Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronha’nın birlikteliklerinden 2019’da Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bu beraberlikleri uzun sürmeyen çift, ilişkilerini noktaladı. Kızları yüzünden sürekli karşılıklı davalık olan Pedro de Noronha ile Tülin Şahin yeniden mahkemelik oldu.

Şahin, savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçlarından suç duyurusunda bulundu. Dilekçedeki iddialara göre Pedro de Noronha, Tülin Şahin’in tanınmışlığı ve statüsünden faydalanarak birçok gazete ve dergiye ünlü manken hakkında röportajlar verdi.

Noronha en son sosyal medya platformu Instagram üzerinden ‘siena için adalet’ kullanıcı ismiyle bir profil sayfası açtı. Pedro de Noronha, bu profil üzerinden Tülin Şahin’in rızası dışında bikinili ve hamilelik dönemindeki fotoğraflarını kullandı. Ardından Tülin Şahin’in onurunu kıran ve toplumdaki itibarını sarsan, iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptı.

Gözden Kaçmasın Onu terk ettiğim için canımı yakmak istiyor Haberi görüntüle

MAHKEME KARARINI İHLAL ETTİ

Haberin Devamı

Tülin Şahin’in avukatı, “Siteye erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurduk ve talebimiz kabul edildi. Ancak Pedro de Noronha, mahkeme kararını ihlal ederek müvekkil aleyhine paylaşımlar yapmaya devam etti” dedi. Tülin Şahin, suç duyurusunun ardından mahkemeye başvurarak Noronha hakkında 1 ay tedbir kararı aldırdı.

TEDBİR KARARINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tülin Şahin’in iddialarının hayal ürünü, yalan ve iftiradan ibaret olduğunu belirten Pedro de Noronha, aleyhine verilen karara itiraz etti. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Noronha’nın itirazını reddetti.