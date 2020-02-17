Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:31,
Tülin Şahin kızıyla podyumda!
Ünlü manken Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile podyuma çıktı!
Üç ay önce bebeği Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin mesleğine geri döndü. Londra'da gerçekleşen defilede boy gösteren Şahin'e kızı Siena Leyla eşlik etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin videonun altına, 'Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam Çok özel bir an oldu.' notunu yazdı.
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