Tülin Şahin kızıyla podyumda!

Üç ay önce bebeği Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin mesleğine geri döndü. Londra'da gerçekleşen defilede boy gösteren Şahin'e kızı Siena Leyla eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin videonun altına, 'Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam Çok özel bir an oldu.' notunu yazdı.