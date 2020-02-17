MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTülin Şahin kızıyla podyumda!
GeriMagazin Tülin Şahin kızıyla podyumda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Tülin Şahin kızıyla podyumda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ünlü manken Tülin Şahin kızı Siena Leyla ile podyuma çıktı!

Üç ay önce bebeği Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin mesleğine geri döndü. Londra'da gerçekleşen defilede boy gösteren Şahin'e kızı Siena Leyla eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin videonun altına, 'Dünyanın en genç süpermodeli bugün Londra moda haftasında podyuma çıktı. Nasıl heyecanlıydım anlatamam Çok özel bir an oldu.' notunu yazdı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle