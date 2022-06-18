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Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... 'Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor'

#Tülin Şahin#İlker Kaleli#Sıla
Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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MAHREM FOTOĞRAF DAVASI    

ÜNLÜ model Tülin Şahin’in eski sevgilisi Pedro De Noronha’ya dava açıldı. Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası olan Portekizli işadamı hakkında sosyal medyadan mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 1 ay tedbir kararı aldıran ünlü model, yeniden savcılığa başvurarak eski sevgilisinin mahkeme kararını hiçe sayarak aleyhine yönelik paylaşımlar yapmaya devam ettiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Pedro De Noronha hakkında ‘aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (Özge EĞRİKAR)

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'İYİ Kİ VARSIN'

İlker Kaleli, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sıla'nın doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

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Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor

"Bana gülmeyi sevdirdiğin için teşekkür ederim. Yüzün hep gülsün. Nice senelerce. İyi ki varsın."

'MERYEM ADA TAKDİR ALDI'

Yeşim Salkım'ın Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Meryem Ada, karne aldı. Salkım, mutluluğunu takipçileri ile paylaştı.

Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor

"Bir yıl daha bitti çok şükür. Bütün öğrencilerimize güzel mutlu sağlıklı bir yaz tatili diliyorum. Meryem Ada bu yıl 6. sınıfa geçti ve taktir aldı. Çok hak etti, çok çalıştı. Hem faaliyetlerde, hem buz pateninde, hem de derslerinde başarıları ile bizi gururlandırdı. Ben onu çok geç dünyaya getirdim. Gizem'den 20 yıl sonra... Artık neyi yapmamam gerektiğini iyi biliyorum. Tüm anne ve babalara Allah önce evlatlarını bağışlasın. Hangi mesleği istiyorlarsa onu yapmalarına izin versinler çünkü başarı Aşkla gelir."

 BABA SÜRPRİZİ

ARABESK müziğinin usta ismi Müslüm Gürses’in bugüne kadar hiç yayınlanmayan 10 yeni şarkısından oluşan “Mahzendeki Şarkılar” serisinin üçüncü albümünün stüdyo kayıtları tamamlandı.

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Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor

Albümün tüm stüdyo sürecinin kamera arkası da kaydedildi. Bu görüntüler ve Müslüm Baba’nın daha önce çekilmemiş görüntüleri birleştirilerek bir klip oluşturuldu. “Mahzendeki Şarkılar 3” albümünün ilk eseri “Ne Yapacağım” ise ünlü sanatçının hayranlarına sürpriz yapılarak 19 Haziran Babalar Günü’nde tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

ARABESK GECE

MERVE Özbey, “Tamamen Arabesk” projesiyle Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

Tülin Şahin ile Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor... Sosyal medyada mahrem fotoğraflarımı paylaşıyor

Geçmişten günümüze en sevilen arabesk eserleri 34 kişilik orkestra eşliğinde seslendiren Özbey, seyircilerine nostaljik bir müzik ziyafeti sundu. Konser için 2,5 aylık bir hazırlık süreci geçiren Özbey, konser öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kostümüyle ilgili övgülere “O işlerden hiç anlamayan bir kadınım. Konsere odaklanmak için kendimi emin ellere bıraktım.” diyen Özbey, Tuvana Büyükçınar imzalı kostümleriyle beğeni topladı. Konseri izlemeye gelenler arasında Bengü, Derya Uluğ, Yasemin Sakallıoğlu ve Sinan Akçıl gibi ünlü isimler de vardı.

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