Tükendiyse ısrar etmenin anlamı yok

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- Onur Baştürk: Karşılıklı açıklamaları gösteriyor ki hep çok iyi arkadaşlarmış. Peki bu durumda sevgililer ya da eşlerin aynı zamanda çok iyi arkadaş olmaları gerektiği tezi çürümüş mü oluyor? Bir başka takıldığım nokta, şu ortak cümle: “O benim için sevgiliden, eşten öte.” Peki bundan sonra hayatlarına girecek olan kişiler ne yapacak? “Benden daha değerli olan biri var hayatında, böyle olmaz” diye çemkirirlerse ne yapacaklar? Kafam karıştı kısacası.

- Ömür Gedik: Sansasyonel bir ilişki hayatı hiç olmadı Zeynep’in. İlişkide bir şeyler bitip tükenince ısrar etmenin bir anlamı yok. Daha çok gençler. Haklarında en iyisi neyse o olsun.

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- Savaş Özbey: Niye üzülelim? Olmayacak bir ilişkiyi yürütmektense birbirlerinin hayatlarına karışmayacakları bir pozisyona geçmeleri daha sağlıklı. Nikâhtan önce 3 yıl birliktelikleri olmuştu. Demek insan bazen evlenmeden anlayamıyor karşısındakinin kendine uygun kişi olup olmadığını...

- Orkun Ün: “Biz ayrılmıyoruz, şekil değiştiriyoruz” dedi ya Zeynep Bastık, oraya kafam takıldı benim. Saygıyla biten ilişkilere bayılırım ama “aile olmaya devam edeceğiz, şekil değiştiriyoruz” açıklamaları abartı geliyor bana. Bu iş böyle sürmez, aile olmaya devam edilmez ayrıldıktan sonra. Ayrıca şekil falan da değiştirmiyorlar yahu, dümdüz ayrılıyorlar işte.

Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk - Orkun Ün

‘Öp, öp doyamadım’ klibi

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın tatilde çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarını gördük bu hafta. Kısa süre önce ayrılık haberleriyle gündemdeydi çift. Sanki Hakan Baş’a biraz kök söktürmüştü Bensu Soral, ne diyorsunuz?

- Savaş Özbey: Bensu Soral’ın rol arkadaşı Kubilay Aka’nın omzuna kafasını koymuş, sarmaş dolaş görüntülerinin ekranlara düşmesiyle başlamıştı ayrılık haberleri. Sonra Hakan Baş’ın da benzer fotoğrafları ortaya çıktı. Bensu Soral “Ortak arkadaşımız, buluşmadan haberim vardı” gibi açıklamalar yaptı, “İlişkimiz hassas bir süreçten geçiyor” dedi. Şimdi kıskançlık krizleri bitmiş, tatilde “Öp, öp, öp doyamadım” şarkısına klip çekiyorlar. Bir evliliğin kurtulmuş olmasına sevindik tabii. Ama madem kürkçü dükkânına döneceklerdi, keşke bizi bu kadar yemeselerdi.

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- Orkun Ün: Evlilik bu, günahıyla sevabıyla devam eder bazen. Ben gerçekten bir dönem iplerin koptuğunu düşünmüştüm iki isim arasında. Kim kime çektirdi onu da bilemem tabii. Kapalı kapılar ardında ne yaşandı onu hiç bilemem. Sadece fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim; birbirlerini yeniden bulmuşçasına, ilişkilerine sıfırdan başlıyormuşçasına mutlu olma yolunu seçmiş iki isim.

- Onur Baştürk: Bir çiftin sarmaş dolaş olması da kavga edip küsmesi de şaşırtıcı değil. Bunlar ilişkide olağan şeyler. Dümdüz ilişki yaşayanı gördün mü Konsey?

- Ömür Gedik: Karşılıklı biraz kök söktürmeden olmuyor demek ki. Fazla kök söktürünce de ayrılma riski var. Dozunda olunca, finalinde ilk günlerdeki gibi olunabiliyor. Sevindim ayrılmayıp tekrar iyi olmalarına. Umarım böyle gider.

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Hangisini beğendiniz?

Konsey’e göre haftanın fotoğrafı hangisi? Simge’nin evdeki mayokinili karesi mi, Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı için çektirdiği fotoğraf mı, yoksa Defne Samyeli’nin Zorlu PSM konserindeki pozları mı?

- Savaş Özbey: Bence Defne Samyeli. Artık fotoğraf, görüntü falan değil, performans, deneyim önemli. Defne Samyeli mayovari kostümünün üzerindeki eteği sahnede çıkararak işi bir tık ileri taşıdı.

Kostümü şova çevirdi, izleyenlere bunu yaşattı. Direkt mayoyla çıksaydı bu kadar etkili olmazdı. Bakalım Gülşen ne cevap verecek?

- Onur Baştürk: Tabii ki Defne Samyeli. Pek muhteşem görünüyordu.

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- Ömür Gedik: Üçü de çok güzel ve iddialı. Ben hepsini beğendim.

- Orkun Ün: Tam Defne Samyeli diyecektim ki Simge’yi gördüm ve durdum. Başıma bir şey gelmeyecekse; çok iyi pozdu. O nedenle ben tercihimi Simge’den yana kullanmak istiyorum Konsey.

Örnek çiftti

Gerard Pique’nin 12 yıldır birlikte olduğu Shakira’yı aldattığı konuşuluyor. İki isim ilişkilerini noktaladı. Böyle bir duruma ne yol açmış olabilir? Evlilik işini bu kadar ötelemek böyle sorunlar doğurur mu sizce?

- Orkun Ün: Etrafımda 10 yılı aşkın süredir birlikte olan, hatta mutlu olanlar var. Az ama var. Bana sorarsanız günümüz şartlarında zor bu iş. Bir taraf muhakkak arıza veriyor. Örnek gösterilen çiftin ayrılığı beni bu hafta en çok şaşırtan haberdi.

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- Onur Baştürk: İki ünlünün evliliği çok başka bir şey bence. Daha çok şirket gibi. O yüzden sorun sadece aldatma değildir. Uzman değilim, benimki hissiyat tabii.

- Savaş Özbey: Pique’nin tek vukuatı bu değilmiş. “En güzel kalçalı kadın” olarak tanınan Suzy Cortez de futbolcunun kendisine yürüdüğünü, Shakira’ya saygısından ses çıkarmadığını duyurdu. Bence #MeToo gibi devamı da gelecektir. Pique’nin 12 yıllık dosyası kalabalık gibi görünüyor.

- Ömür Gedik: Bir aldatma ortaya çıkınca “Bana da yürümüştü ama söylememiştim” diyenlere gıcık oluyorum. Madem adam yaramaz, sana da asıldı, ifşa etsene, rezil etsene, eşini uyarsana!

Şeyma ilk adımını açıktan atmaz

Şeyma Subaşı, ünlü Formula1 pilotu Lewis Hamilton’ın bir paylaşımının altına kalpli emoji’lerle yorum yaptı. Şimdi sosyal medyada “Şeyma’dan Hamilton’a bir sinyal, bir yeşil ışık mı gitti” diye konuşuluyor...

- Ömür Gedik: Adamın kırmadığı rekor yok, ‘Sir’ unvanı sahibi, 7 kez dünya şampiyonu olmuş. İki kalp atmayı çok mu gördünüz? Ayrıca Şeyma’nın kalp attığı paylaşım da çok tatlı. Atsın tabii.

- Onur Baştürk: Bence yeşil ışık değil de, hayranlık ifadesi bu. Ama hoşlanıyor da olabilir. Yine de Şeyma’nın hoşlandığı birine direkt mesaj atacağını düşünüyorum, kalp emoji’siyle niye uğraşsın ki?

- Savaş Özbey: Bizim bildiğimiz Şeyma ilk adımını açıktan atmaz. Ya tamamen masum, sadece paylaşımı beğendi ya da evveliyatı var, açık etme zamanı geldi.

- Orkun Ün: Ne var bunda yahu? Lewis Hamilton’a hayran milyonlarca kişi var. Bence Şeyma onlardan biri. Bu kalpli emoji’lerden ‘aşk’ falan çıkmaz bence Konsey.

Ajdar daha iyiydi

Merve Boluğur’un şarkısını masaya yatıralım mı? Uzun süredir “Şarkı yapacağım” diyordu oyuncu. Sonunda beklediği an geldi ve şarkısını paylaştı. Nasıl buldunuz?

- Savaş Özbey: Merve Boluğur şarkı yapacağını söyleyince Işın Karaca “Bir sen eksiktin” demişti de kızmıştık. Özür dilerim Işın Karaca’dan. Meğer içine doğmuş ne kötü bir şey olacağı.

Sanırım yeni bir Ayşe Hatun Önal olmaya çalışıyor. Ama Ayşe Hatun’un sağlam bir tarzı, farklı bir kafa yapısı ve müzik tutkusu vardı. Dinlediğim şarkıda bunların hiçbirinin izini göremedim.Şarkı demek bile bu işi yapanlara saygısızlık gibi geliyor bana. Para harcanmamış, emek zaten yok. Hiçbir şey yok. Çıraklığını yaptığı işin ustalığını yapsın Merve ve oyunculuğa devam etsin. Ben son zamanlarda böyle berbat bir şarkı dinlemedim. Gerçekten Ajdar daha iyiydi. Gerçekten...Bildiğimiz şarkı formundan uzak olsa da iç gıcıklayıcı bir çalışma olmuş. Hayli deneysel. Söz Merve’ye ait, içini dökmüş diyelim.