Tuğçe Tayfur'un eski eşi Taner Şafak mahkemeye başvurdu: Bin dolar nafakayı ödeyemiyorum

Müzisyen Taner Şafak, 4 yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini istedi. Tayfur’dan geçtiğimiz yıl boşanan Şafak dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtti.



Şafak’ın Amerikan vatandaşı olduğunu dava dilekçesinde belirten avukatı, şu açıklamayı yaptı: “Taner Şafak, boşanmanın ardından çocuğunu görebilmek için her şeyini bırakıp Türkiye’ye yerleşmiştir. Pandemi nedeniyle Amerika’da yaşayan ailesinin işlerinde yardımcı olamamıştır. Taner Şafak, emekli olan annesi ve babasının desteği ile çocuğunun nafakasını ödemekteydi.



Nafakayı ödemek için bankalara başvuran ve kredi almaya çalışan Taner Şafak’ın bu talebi de yabancı olması nedeniyle reddedilmiştir. Bu nedenle Türk lirasıyla aylık 8 bin lirayı bulan iştirak nafakasının 2 bin liraya düşürülmesini talep ediyoruz.”