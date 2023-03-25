Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması: Tarih belli oldu

Haberin Devamı

Tayfur çıkışta “Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk sahuru burada yapmıştık geçen sene. Biz burada tanıştık” dedi.

Tuğçe Tayfur, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:“Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah’ın izniyle her şey yolunda.”

Kıyafetiyle dikkat çeken Tuğçe Tayfur, “Şu anda geçiş sürecindeyim. Bu görünüşe tesettür dememek lazım. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum” dedi.

SAHNELERİ BIRAKIYORUM'

Haberin Devamı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı:

"Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşımdan beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manüplasyona uğradım. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gurunım babamın şarkılarını söylemek oldu sizlerle hep beraber. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışının bekliyorum."

'SEBEP NİŞANLIM DEĞİL'

Tuğçe Tayfur'un sahneleri nişanlısının isteği üzerine bıraktığı iddia edildi. Tayfur bu iddialara canlı yayında yanıt verdi:

"Hiç kimsenin isteklerine göre kararlar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik. Çok uzun süredir de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı. Onların bitmesini bekliyordum. Yılbaşıyla birlikte de bitti sahneler. Ocak ayı ile birlikte gelen teklifleri geri çevirmeye başladım. Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyetı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkcası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum. Herkesin kendi yaşam şekli, tarzı kötü bir şey yoktur illaki ama bu zamana kadar da sonuçta o işten ekmek kazandım bir şey söyleyemem... Atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık. Bizim camiamızda bir katakulli var, ben artık kaldıramıyorum. Bu saatten sonra ne yapacağım bana da sürpriz olacak. Ben camia ile ilgili her şeyi komple kapatmak istiyorum. Çalışmaya alışmış bir insan olarak çalışırım mutlaka ama daha uygun, kafama daha yatan işler yaparak sanırım..."

Haberin Devamı

TÜM PAYLAŞIMLARINI SİLDİ: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medya hesabından eski paylaşımlarının tamamını silen son halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı:

“Pazartesiye yeni başlangıçlarla merhaba dedik.”