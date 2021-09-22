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Tuğçe Tayfur ve eski eşi Taner Şafak arasındaki nafaka davasında yeni gelişme

#Tuğçe Tayfur#Taner Şafak#Ferdi Tayfur
Tuğçe Tayfur ve eski eşi Taner Şafak arasındaki nafaka davasında yeni gelişme
Özge Eğrikar

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın müzisyen kızları Tuğçe Tayfur’a, eski eşi ve meslektaşı Taner Şafak’ın açtığı nafakanın azaltılması davasından sonuç çıktı.

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Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Taner Şafak’ın 4 yaşındaki çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık nafakanın Türk lirasına uyarlanarak, 6 bin 500 lira olmasına hükmetti.

Mahkeme, Şafak’ın çocuk için nafakaya ek olarak ödenmeye başlanacak olan aylık 500 doların kaldırılması talebini ise reddetti.

Tuğçe Tayfur: Kimsenin yuvasını yıkmadım

İlgili Haber:Tuğçe Tayfur: Kimsenin yuvasını yıkmadım

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazırın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur kendisi gibi müzisyen olan 7 yıllık eşi Taner Şafak ile 2019 yılında boşandı. Taner Şafak, mahkemeye başvurarak, çocuğu için ödediği aylık bin Dolar iştirak nafakasının 2 bin liraya indirilmesini talep etti. Şafak mahkemeye sunduğu dilekçede, "Koronavirüs salgını nedeniyle işlerim kötüye gitti ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğum için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum" dedi.

TANER 'BOŞANALIM' DEDİ

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Tuğçe Tayfur, boşanma kararını nasıl aldıklarını canlı yayında anlatmıştı:

"Biz Taner ile 20'li yaşlarımızın fazlasını birlikte geçirdik. Büyükdükçe belki fikirlerimiz değişti. Böyle bir karar aldık. Efe'nin de yıpranmaması adına. Zaman ne gösterir bilmiyorum ama şuan böyle bir karar içindeyiz. Taner'in 6 ay Amerika'da olmasının etkisi olmadı. Biz bu duruma fikir ayrılığı diyelim..."

"7 yıl sonra 1 gün içinde olan bir şey değil bu. Evlendiğimizde küçüktük. 4 yıl sonra Efe oldu. 7. yılda ayrılık kararı aldık. Belki çocuk olmasaydı bir şekilde zorlardık. Çocuk olduğu için onun gergin bir ortamda büyümesi yerine, daha sakin bir ortamda büyümesini seçtik. Boşanmamızın hiçbir şeyle alakası yok. Bu tamamen benim ve onun hissettikleriyle alakalı..."

"Hem Taner'in ailesiyle hem de kendi ailemle konuştuk. Biz ayrılsak da Taner, Efe ve ben aileyiz. Benim ailem de onun ailesi de üzgünler. Annem babam 'gerekiyorsa oturup konuşalım' dediler. Olmuyorsa olmuyor, yapacak bir şey yok."

"Boşanma kararı zamana yayılmış bir süreç. Biz severek, aşık olarak evlendik. Birbirimizi evlilik içine tanıdık. Dilekçedeki ifadeleri gazeteden öğrendim. Diyecek bir şeyim yok. Öyle dediyse, öyledir.Ben eşimi seviyorum, oğlumun babasıdır. Belki de saygımızı kaybetmemek için bu kararı aldık. 'Boşanalım' kelimesini Taner söyledi. Önemli olan Efe'nin bu durumdan en az hasarla ayrılması.Boşanma kararını aldığımız an, babamı arayıp söyledim. Babam bana 'Kafanı dinle, olmuşla ölmüşe çare yok. Böylesi sizin için daha hayırlıysa böyle olsun. Çocuğuna bak, işine bak' dedi."

 

 

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#Tuğçe Tayfur#Taner Şafak#Ferdi Tayfur