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Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı!

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#Tuğçe Aziz#Serdar Aziz#Fenerbahçe
Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:48

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Serdar Aziz ikinci kez baba oluyor. Ünlü futbolcunun eşi Tuğçe Aziz iki aylık hamile.

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. 2014 yılından beri evli olan Tuğçe-Serdar Aziz çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için ay sayıyor. Çift, 2017’de dünyaya gelen Yaman Ali’nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu. Aldığım duyumlara göre çiftin heyecanı henüz çok yeni; Tuğçe Hanım henüz 2 aylık hamile.

Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı



Tuğçe Aziz hem mimar hem tasarımcı. Aynı zamanda 126 bin kişinin takip ettiği hesabıyla da sosyal medyanın etkin isimlerinden. Henüz hamileliği ile ilgili paylaşım yapmamış ama haziran sonunda paylaştığı fotoğrafına koyduğu uçan kırmızı balon emojisiyle bu mutlu haberi kendince kutlamış. Ben de çifti tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

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Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı

Yeğenleriyle tatilde

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, Yunanistan’da keyifli bir tatil yapıyor… Sevgilisi Murat Aslan’ın da eşlik ettiği Antiparos Adası’ndaki tatilde, New York’ta yaşayan ablası Yosun Reza ve yeğeni Alegra Reza ile bir araya geldi.

Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı

Diğer ablası Tansa Ekşioğlu ve oğulları Mehmet ve Sinan’ın da katıldığı aile tatilinde Mermerci, en keyifli anlarının sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı

İlk koleksiyon

Luna Official, kendilerini bir tanrıça gibi özel hissetmek isteyen kadınlara ilk koleksiyonu “Bronze Goddess” ile sesleniyor! Luna Official, kendi kreatif direktörü tarafından 2023 yılında İstanbul’da kurulmuş olup marka ajansın PR başkanı ve hukuk danışmanı Melisnaz Hantal’ın kurduğu Savoir Concept PR tarafından yürütülüyor. Ajansın kendine dair özel olarak kurduğu marka, adım adım gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tebrikler...

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Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı

Two Yalıkavak’ta

Genç iş insanı Atakan Demirhan, geçtiğimiz yaz Bodrum’da açtığı mekâna bu sene başarılı işletmeci Levent Akbulut’un markası olan Two’yu da ortak ederek Two Yalıkavak olarak Bodrum’un en popüler canlı müzik mekânlarından birini yarattı.

Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı


Deniz Seki, Yeşim Salkım, Bendeniz ve Deha’nın sahne aldığı mekân hem uygun fiyat politikasıyla hem de lezzetli yemekleriyle tatilcilerin ilk tercihlerinden biri haline geldi.

Sezonun sürprizi ise 5 Ağustos’ta sahne alacak olan Bülent Serttaş! Çok keyifli geçeceğinden eminim...

Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı

 

 

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#Tuğçe Aziz#Serdar Aziz#Fenerbahçe

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