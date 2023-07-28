Tuğçe - Serdar Aziz çiftinin ikinci bebek heyecanı!

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Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. 2014 yılından beri evli olan Tuğçe-Serdar Aziz çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için ay sayıyor. Çift, 2017’de dünyaya gelen Yaman Ali’nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu. Aldığım duyumlara göre çiftin heyecanı henüz çok yeni; Tuğçe Hanım henüz 2 aylık hamile.
Yeğenleriyle tatilde
Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, Yunanistan’da keyifli bir tatil yapıyor… Sevgilisi Murat Aslan’ın da eşlik ettiği Antiparos Adası’ndaki tatilde, New York’ta yaşayan ablası Yosun Reza ve yeğeni Alegra Reza ile bir araya geldi.
Diğer ablası Tansa Ekşioğlu ve oğulları Mehmet ve Sinan’ın da katıldığı aile tatilinde Mermerci, en keyifli anlarının sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İlk koleksiyon
Luna Official, kendilerini bir tanrıça gibi özel hissetmek isteyen kadınlara ilk koleksiyonu “Bronze Goddess” ile sesleniyor! Luna Official, kendi kreatif direktörü tarafından 2023 yılında İstanbul’da kurulmuş olup marka ajansın PR başkanı ve hukuk danışmanı Melisnaz Hantal’ın kurduğu Savoir Concept PR tarafından yürütülüyor. Ajansın kendine dair özel olarak kurduğu marka, adım adım gönülleri fethetmeye devam ediyor. Tebrikler...
Two Yalıkavak’ta
Genç iş insanı Atakan Demirhan, geçtiğimiz yaz Bodrum’da açtığı mekâna bu sene başarılı işletmeci Levent Akbulut’un markası olan Two’yu da ortak ederek Two Yalıkavak olarak Bodrum’un en popüler canlı müzik mekânlarından birini yarattı.