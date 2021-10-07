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Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, nereli? Estetikleriyle gündem olmuştu!

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Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, nereli Estetikleriyle gündem olmuştu

Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, son hali ile katıldığı 2. Sayfa programında açıklamalarıyla gündem oldu. Yaptırdığı estetiklerden sonra bambaşka bir görünüme sahip olan Tuğçe Özbudak, “Sosyal medyada filtre bağımlısı oldum” diyerek görüntüsünün estetikten ziyade filtreden kaynaklandığını ifade etti. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Özbudak evliliği, son hali ve estetikleri hakkında merak edilenler…

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Genç oyuncu Tuğçe Özbudak, en son yaptırdığı estetiklerle gündeme gelmişti. Katıldığı sabah programında dudağında 4 tüp estetik dolgu olduğunu söyleyen Özbudak, estetik bağımlılık yapıyor itirafında bulundu. Bunun yanında instagram’da filtresiz fotoğraf paylaşamadığını söyleyen Tuğçe Özbudak, “Filtre bağımlısı oldum” dedi. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Tuğçe Özbudak’ın oynadığı diziler ve estetik sonrası son hali…

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuğa ‘Aloya’ adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı. 2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı. Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde düğünlerini yapan Tuğçe Özbudak ikinci kez gelinlik giymiş oldu.

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