Tuğçe Kandemir kimdir?

Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Baba tarafı Kırıkkale, Anne tarafı Samsun'lu olan Kandemir, Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince yıldızı parlamıştır. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söyledi. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yaptı. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.

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