Tuğçe Güder kimdir? 37 yıl önce kendisini mezarlığa bırakan ailesini arıyor

1984 yılında dünyaya gelen 2005 senesi Türkiye’nin en iyi mankeni seçilen model ve oyuncu Tuğçe Güder, Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

2004 yılında Cem Yılmaz’ın G.O.R.A filminde kısa bir rol alan Tuğçe Güder, 2008'de Uğur Karas ile evlendi. Çift Yalova'da gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.



1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakıldığını ve İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.



Gerçek ailesini aradığını ama bulamadığını belirten Güder, sözlerine şöyle devam ediyor: "Nereli olduğumu bilmiyorum, arafta gibiyim. Sudanlı, Somalili, Etiyopyalı olabilirim ama kendimi ciddi derecede Türk gibi hissediyorum."