Tuğba Yurt: Aşkta dominant biriyim

◊ Yaptığınız şarkılar hit oluyor ve milyonlarca kez dinleniyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

- Her şeyden önce kendime yakışan şarkıları yorumlamayı tercih ediyorum. Tabii ki her şarkım sesimin tam kapasitesini göstermiyor ama yine de içinde bulunmaktan hep mutluluk duyduğum işler çıkardım şu zamana kadar. Ve bir şekilde dinleyenler şarkılarımı sevdi, benimsedi. Böyle oldukça ben de hep daha iyi şarkılar sunmak için daha fazla çalıştım.

◊ Şarkılarınız sizin adınızdan daha fazla biliniyor. Bu durum sizi rahatsız mı ediyor yoksa gururlandırıyor mu?

- Malum artık günümüzde bilinirliği sağlamak çok da zor bir iş değil. Sosyal medya bunun en kolay yolu hatta. Orada kuracağınız bir cümle ya da çektiğiniz bir video ile popüler olabilirsiniz. O da anlık.

Burada kişilerin tercihleri devreye giriyor aslında. Bundan rahatsızlık duymuyorum. Zaten derdi yalnızca müzik yapmak ve şarkı söylemek olan birinin şarkılarıyla bilinmesi kadar doğal ve gurur verici başka bir şey olamaz bence. Çünkü nihayetinde yaptığınız işler ve şarkılardır kalıcı olan.

◊ Şu anda olmak istediğiniz noktada mısınız?

- Şu an güzel işler başarmış ve yolculuğuna devam eden biriyim. Olmak istediğim noktayı bir yer ile sınırlandırmıyorum. Bana göre öyle bir yer yok. Tıpkı kuracağımız hayallerin sınırı olmadığı gibi... İstediğim şey nefesim elverdiğince şarkılarımı söyleyebilmek ve beni dinlemekten keyif alanlarla bunu paylaşabilmek. Ömrüm boyunca yaşayabileceğim en büyük haz bu olur sanırım.

MÜZİK SEKTÖRÜNDE AYAKTA KALMAK ZOR

◊ Müzik sektöründe ayakta kalabilmenin püf noktaları neler?

- İçine girdikçe ve insanları tanıdıkça ayakta kalabilmenin zor olduğunu daha da iyi anladığınız ama inatla savaşmaya devam ettiğiniz bir sektör. Çünkü siz savaşmaktan vazgeçtiğiniz an, sizi yok etmek için uğraşırlar. Yaptığınız işe ve kendi değerinize güvenmelisiniz.

Çünkü sizi güçlü kılan en büyük silahınız bu. Bir de pes etmemek tabii ki... Üretmeye ve çalışmaya, farklı şeyler sunmaya açık olmak.

◊ Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Verimli mi geçti yoksa olumsuz mu yansıdı mı?

- Herkes gibi olumlu yanları da oldu, olumsuz yanları da. Bu kadar uzun süre sahneden ayrı kaldığım bir zaman dilimi hayatımda hiç olmamıştı. İşimi yapamamak herkes kadar beni de mutsuz ediyor.

Bu süreçte biz de yeni akustik çekimler yaptık YouTube kanalım için. Yaklaşık 20 şarkı... Bayağı beklettim farkındayım ama güzel şarkılar yolda. Onun haricinde biraz kendimizle kalıp yenilenmek adına bu süreç birçoğumuza iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Ama yine de sağlıkla sınanmadığımız günleri sabırsızlıkla bekliyorum.

◊ Azerbaycan’da yaşanan olaylarla ilgili ünlü isimler de sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek verdi. Sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz?

- Zaten insanlık bu kadar zor bir süreçten geçerken kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın içinde bulunduğu durum için gerçekten çok üzgünüm. Hırs, güç, iktidar savaşları bitmedikçe, insanlar insan gibi yaşamayı öğrenemedikçe çocuklar, bebekler, masum insanlar ölmeye devam edecek ne yazık ki.

Umarım barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir dünya yaratabiliriz.

SEZEN AKSU’YLA DÜET YAPMAK İSTERİM

◊ Müzikle ilgili en büyük hayaliniz nedir?

- Güzel şarkılar yapmak, söylemek, bunu sürdürebilmek ve gerçekleşmiş olmak.

◊ Kiminle düet yapmak istersiniz?

- Aslında birçok isim söylenebilir. Ama Sezen Aksu’yu ve şarkılarını ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Bir sahnede, bir şarkısında onunla birlikte düet yapmak isterdim.

◊ İdol olarak kimi görüyorsunuz?

- İdol olarak görmekten ziyade çok beğendiğim sesler var, hem yerli hem de yabancı olarak. Birini seçmem mümkün değil.

◊ Kendiniz dışında hangi şarkıcıları başarılı buluyorsunuz?

- Ses rengi beni etkileyen, ruhuma dokunan, şarkılarını ve yeni çıkaracağı işleri heyecanla beklediğim, gerçekten iyi şarkı söyleyebilen herkesi dinlerim. Aslında bu da tamamen kişinin zevkine bağlı sanıyorum.

◊ İş dışında neler yaparsınız? Bilmediğimiz yönleriniz neler?

- İş dışında mümkün olduğunca kendimle kalmayı seviyorum. Zaten mesleğimiz gereği fazlasıyla kalabalık içerisinde olduğumuzdan o yalnızlığı seviyorum bazen. Düzenli olmasa da spor yapmaya çalışıyorum.

Bir dönem daha disiplinliydim tabii bu konuda. Sevdiğim, konusu dikkatimi çeken herhangi bir film olduğunda sinemaya gitmeyi severim. Sevdiklerimle zaman geçiririm. Seyahat etmeyi severim. Olduğum yerden biraz uzaklaşmak, hatta mümkünse deniz olan bir yer bana çok iyi gelir.

◊ Aşkta nasıl bir Tuğba var?

- Biraz dominant bir karakter olabilirim ama duygusalım. Müzisyen olmamın etkisiyle duygularımın beni yönlendirmesine daha çok izin veriyorum. Bu da genelde mantık duvarını aradan kaldırıyor sanırım. Aşk insanıyım. Aşkın yarattığı o dengesiz ruh hallerinden besleniyorum.

◊ Hayatınızda olan kişiden beklentileriniz neler?

- Merhamet, güven, sevgi ve saygı.

FAZLA KONTROLCÜYÜM

◊ En büyük takıntınız nedir?

- Fazla kontrolcü olmam sanırım. Birine bir işi gözüm kapalı teslim edememe gibi takıntılarım var. Yani sonucunda ben muhakkak hakim olmalıyım konuya ve onayımdan geçmeli. Bir de düzen diyebilirim.



◊ Peki ya bu zamana kadar yaşadığınız en büyük hayal kırıklığı?

- Hayal kırıklıklarımız genelde insanlar üzerine oluyor. Yani fazla anlamlar yüklediğimiz insanların aslında hiç o kadar da değer olmadığını gördüğünüz an hayal kırıklıklarınız başlıyor. Ama unutamadığım öyle büyük bir anım yok. En azından kırılsam bile hiçbiri beni hayallerimden vazgeçiremedi.