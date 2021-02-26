Tuğba Özerk müjdeyi verdi: Evlilik teklifi aldım

Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği sevgilisiyle ilgili sorular üzerine ilişkisinin 1 yıldır devam ettiğini açıkladı:

“İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara gitmeyi tercih ettik. 1 senedir mutlu bir birlikteliğimiz var.” Parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik teklifi aldığını açıklayan Özerk, “Teklifimi aldım. Gayet sade ve zarif bir şekilde teklif etti, ben de kabul ettim” dedi.

Kürküm gerçek değil

Kürküyle dikkat çeken Tuğba Özerk, hayvanseverlerden tepki görmemek için açıklama yaptı: “Kürküm imitasyon. Önceden ben de gerçek kürk giyiyordum, fakat üretim şekillerini görünce bir daha kullanmamaya karar verdim. O hayvanların uğradığı muameleyi görüp de halen giyenlere de yazıklar olsun.”