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Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Tuğba Özerk müjdeyi verdi: Evlilik teklifi aldım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Tuğba Özerk müjdeyi verdi: Evlilik teklifi aldım
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Tuğba Özerk, 1 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik hazırlığında.

Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife yansıdı. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği sevgilisiyle ilgili sorular üzerine ilişkisinin 1 yıldır devam ettiğini açıkladı:

“İlişkimiz ilk başladığında Alaçatı’daydık. Daha sakin ortamlara gitmeyi tercih ettik. 1 senedir mutlu bir birlikteliğimiz var.” Parmağındaki yüzüğü göstererek evlilik teklifi aldığını açıklayan Özerk, “Teklifimi aldım. Gayet sade ve zarif bir şekilde teklif etti, ben de kabul ettim” dedi.

Tuğba Özerk müjdeyi verdi: Evlilik teklifi aldım

Kürküm gerçek değil
Kürküyle dikkat çeken Tuğba Özerk, hayvanseverlerden tepki görmemek için açıklama yaptı: “Kürküm imitasyon. Önceden ben de gerçek kürk giyiyordum, fakat üretim şekillerini görünce bir daha kullanmamaya karar verdim. O hayvanların uğradığı muameleyi görüp de halen giyenlere de yazıklar olsun.”

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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