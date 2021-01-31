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GeriMagazin Tuğba Özay ‘Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz’
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Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Tuğba Özay ‘Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz’

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Tuğba Özay ‘Makyajlı kırıtık Erkek istemiyoruz’
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MODEL Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafına, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” dedi.

Ünlü modelin açıklamasını homofobik ve transfobik bulan kullanıcılar, fotoğrafın altına kısa sürede binlerce yorum yaptı. Özay, gelen tepkiler sonrası paylaştığı fotoğrafı yoruma kapattı. Ünlü model, takipçilerine “Boş beleş yorumlar yapıyorsunuz” sözleriyle sert çıktı.

 

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