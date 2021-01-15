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Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

Tuğba Ekinci: En yakışıklı pilotu kaptım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Tuğba Ekinci: En yakışıklı pilotu kaptım
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Tuğba Ekinci, yeni sevgilisi pilot Berk Fenercioğlu’yla görüntülendi. Ekinci, “Artık havada takılıyorum. En yakışıklı pilotu kaptım” dedi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ekinci, “Güzel bir beraberliğimiz var. Yazın Bodrum’da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum’da birlikte yaşıyoruz. Yaş ilerlediği için ‘evli gibiyiz’ diyorum. Artık havada takılıyorum. En yakışıklı pilotu kaptım” açıklamasını yaptı. Şarkıcı, “Evlilik ne zaman?” sorusuna ise “Artık yaşım geldi.

Tuğba Ekinci: En yakışıklı pilotu kaptım

Bir mani çıkmazsa evlenirim” diye cevap verdi. Fenercioğlu ise “Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bu havada olabilir” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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