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Haber Giriş: 04.07.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada: Benim olmazsan kalbini sökerim!

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Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada: Benim olmazsan kalbini sökerim!
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BJK eski başkanı Fikret Orman'ın sevgilisi Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada.

Evini gözetleyerek günlerce takip eden bir kişi, 'Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim' diye mesaj attı.

Günaydın'da yer alan habere göre; Coşkun'un şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Mehmet İ. hakkında soruşturma başlatıldı.

MEHMET İ., ifadesinde Coşkun'un sosyal medyadaki paylaşımlarından evini tespit edip kendisini takip ettiğini itiraf etti.

"Mesajlardan sonra bana ilgi gösterir sandım. Tehdit etmem aptallıktı, özür diliyorum" diyen Memet İ. 'tehdit ve kişilerin huzurunu bozma' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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