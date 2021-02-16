Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında? Rafet El Roman’ın eski eşi gündemde

Tuğba Altıntop gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Rafet El Roman ile 2003 yılında boşanan Altıntop’un, Su Elnur ve Şevval Su adında iki kızı bulunuyor. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Altıntop, 2007 yılında 'Sana Söylüyorum' albümü ile müzik kariyerine başladı.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya süren şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

BÜYÜK KIZI SU EL ROMAN KİMDİR?

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un büyük kızları Su El Roman, 23 yaşında. Almanya doğumlu olan Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversitesi mezunu ancak babasının izinden giderek müzik kariyerinde ilerliyor.