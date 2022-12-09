Tuba Ünsal'dan 10 milyonluk anlaşma

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Daha önce Yasemin Özilhan’ın tanıttığı İsviçreli firma Sovital’in yeni yüzü Tuba Ünsal oldu. Markanın vegan saç kolajeni serisinin reklamını yapan güzel oyuncu, duyduğuma göre 2 yıllık anlaşma için tam 10 milyon TL almış.
Galataport’ta restoran açtı
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in ortağı olduğu, Asya ve dünya mutfağının sevilen tatlarını buluşturan Wong, önceki gün Galataport’ta açıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı açılış davetinde Saruhan Hünel, konuklarını kardeşi sanatçı Aslı Hünel’le birlikte ağırladı. Konuklar, lezzetleri ve mekânı çok beğendiklerini dile getirdi.
İddialı geliyor
Uzman estetisyen Neslim Güngen, şarkıcı olma yolunda hızla ilerliyor! Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek gecesine katılan Güngen, bu kez çıtayı en tepeye koyduğunu söyledi.
Los Angeles’ta özel çekim
Gigi ve Bella Hadid’in küçük kardeşleri model, müzisyen ve tasarımcı Anwar Hadid, Vogue Man Türkiye’ye kapak oldu. Vogue Türkiye ekibinin Los Angeles’ta fotoğrafladığı Anwar Hadid, çekimlerde Les Benjamins markasının SS23 Horse of the East koleksiyonundan parçalar giymiş. Artık bir dünya markası olan Les Benjamins’in tasarımları Anwar’la adeta vücut bulmuş.