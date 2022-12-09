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Tuba Ünsal'dan 10 milyonluk anlaşma

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#Tuba Ünsal#Oyuncu#Mehmet Üstündağ
Tuba Ünsaldan 10 milyonluk anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:21

Tuba Ünsal, İsviçreli bir markanın yüzü oldu. Ünlü oyuncu, 2 yıllık anlaşma için 10 milyon TL’ye imza attı.

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Daha önce Yasemin Özilhan’ın tanıttığı İsviçreli firma Sovital’in yeni yüzü Tuba Ünsal oldu. Markanın vegan saç kolajeni serisinin reklamını yapan güzel oyuncu, duyduğuma göre 2 yıllık anlaşma için tam 10 milyon TL almış.

Tuba Ünsaldan 10 milyonluk anlaşma


İçinde hayvansal katkı olmayan vegan kolajeni Türkiye’ye getiren marka, bu özelliğiyle Tuba Ünsal’ın gönlünü fethetmiş. Kendisi de hayvan hakları aktivisti olan Ünsal, inanmadığı bir markanın yüzü olmaktansa, arkasında durabileceği bir seçim yapmış. Tebrikler...

Galataport’ta restoran açtı

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel’in ortağı olduğu, Asya ve dünya mutfağının sevilen tatlarını buluşturan Wong, önceki gün Galataport’ta açıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı açılış davetinde Saruhan Hünel, konuklarını kardeşi sanatçı Aslı Hünel’le birlikte ağırladı. Konuklar, lezzetleri ve mekânı çok beğendiklerini dile getirdi.

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Tuba Ünsaldan 10 milyonluk anlaşma

İddialı geliyor

Uzman estetisyen Neslim Güngen, şarkıcı olma yolunda hızla ilerliyor! Geçtiğimiz günlerde Pantene Altın Kelebek gecesine katılan Güngen, bu kez çıtayı en tepeye koyduğunu söyledi. 

Tuba Ünsaldan 10 milyonluk anlaşma


Sezen Aksu ve Serdar Ortaç’tan şarkı aldığını dile getiren Güngen, müzik çalışmalarına son sürat devam ettiğini belirterek, “Çok iddialı geleceğim, söz ve müziği bana ait şarkılarım da var” dedi. 

Los Angeles’ta özel çekim

Gigi ve Bella Hadid’in küçük kardeşleri model, müzisyen ve tasarımcı Anwar Hadid, Vogue Man Türkiye’ye kapak oldu. Vogue Türkiye ekibinin Los Angeles’ta fotoğrafladığı Anwar Hadid, çekimlerde Les Benjamins markasının SS23 Horse of the East koleksiyonundan parçalar giymiş. Artık bir dünya markası olan Les Benjamins’in tasarımları Anwar’la adeta vücut bulmuş.

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Tuba Ünsaldan 10 milyonluk anlaşma

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#Tuba Ünsal#Oyuncu#Mehmet Üstündağ

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