Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrum'da

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Tuba Ünsal sevgilisi Serdar Turan ile Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Yalıkavak’taki The Bodrum Edition’ın beach’inde görüntülendi.

İskelede sevgilisine sarılıp boynundan defalarca öpen ünlü oyuncu, küçük bir de kaza atlattı. Tuba Ünsal, iskelenin merdivenlerinden inerken bir anlık dalgınlık sonucu ayağını burktu.

Sevgilisinin yardımına koşan Serdar Turan, Ünsal’la yakından ilgilendi.

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Mutlu çift, sonrasında kendisini sulara atarak deniz içerisinde de aşk tazeledi.