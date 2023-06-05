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Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrum'da

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Serdar Turan#Bodrum
Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:32

Tuba Ünsal bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serdar Turan’la yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Yalıkavak’ta kaldıkları otelin iskelesinde denize girerken görüntülenen ünlü çiftin romantik dakikaları objektiflere böyle yansıdı.

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Tuba Ünsal sevgilisi Serdar Turan ile Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Yalıkavak’taki The Bodrum Edition’ın beach’inde görüntülendi.

Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrumda

İskelede sevgilisine sarılıp boynundan defalarca öpen ünlü oyuncu, küçük bir de kaza atlattı. Tuba Ünsal, iskelenin merdivenlerinden inerken bir anlık dalgınlık sonucu ayağını burktu.

Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrumda

Sevgilisinin yardımına koşan Serdar Turan, Ünsal’la yakından ilgilendi.

Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrumda

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Mutlu çift, sonrasında kendisini sulara atarak deniz içerisinde de aşk tazeledi.

Tuba Ünsal ile Serdar Turan Bodrumda

 

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#Tuba Ünsal#Serdar Turan#Bodrum

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