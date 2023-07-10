Tuba Ünsal ile Serdar Turan ayrılığının perde arkası

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Öğrendiğime göre; boşanma yılan hikâyesine döndüğü için Ünsal sevgilisiyle yollarını ayırmış! Turan, ABD’de yaşayan bir iş insanı. 2019’da sevgilisi Çılga Yeşilyaprak’ın Green Card alabilmesi için formaliteden evlenmiş. İlişkileri de 2021’de Yeşilyaprak’ın eşini aldatması sonucu bitmiş.

Serdar Turan, Türkiye’ye dönerek boşanma davası açmış. Fakat Green Card süreci devam ettiği için eşinin ricası üzerine süreci beklemeye aldırıyor. Bu sürede Çılga Yeşilyaprak, herkese boşandıklarını söylüyorlar ve sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başlıyor.

Ta ki Serdar Turan’ın Tuba Ünsal’la ilişkisi resmiyet kazanana ve Çılga Yeşilyaprak, Green Card’ına kavuşana kadar! Yeşilyaprak, Green Card’ı aldıktan sonra Turan’a dava açarak, kendisini Tuba Ünsal’la aldattığını iddia ediyor ve yüklü bir tazminat talep ediyor. Mahkemeye sunulan kayıtları gördüğüm kadarıyla Çılga Yeşilyaprak bundan pek bir sonuç çıkaramaz ama bu olay daha çok konuşulur!

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Sahnede dijital sanat yapacak

Duyguları güçlü ifade eden şarkılarıyla kitleleri peşinden sürükleyerek yıllardır en çok biletli konser veren şarkıcı olan Sıla, konserlerine şimdi de dijital görsel sanatı ekliyor.

Görsel efektlerle sahnedeki canlı görüntüsünü yapay zekâ desteğiyle birleştirecek olan Sıla, kendi tarzından ödün vermeden konsere gelen seyircisine sevdikleri şarkılarının yanı sıra arkadaki 30 metrekarelik dev ekranlarda adeta videoart performansı sunacak.

Bu dijital şov, Sıla’nın bugün ve yarın akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserlerde kullanılacak. Dünyada Red Hot Chili Peppers ve birkaç sanatçının konserlerinde kullandığı yapay zekâ destekli dijital şov Türkiye’de ilk kez Sıla ile konser seyircisine sunulacak.

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Konser sahnesindeki bu görsel yenilik için yazılım ekibi uzun süredir çalışıyor. Stok görüntüler yerine yeni ve özel görsel efektler üretildi. Bunun için Refik Anadol gibi dünya çapında sanatçıların kullandığı yazılım programlarından yararlanıldı.

Sıla’nın sahnedeki anlık hareketlerinin üzerine aktarılacağı görsel efektler yapay zekâ desteğiyle bütünlük sağlıyor. Böylece Sıla kendi tarzındaki şarkılarını söylerken arkadaki ekranlarda tek ve o konsere özel canlı videoart gösterisi sunulmuş olacak.

Sevgiliyle ilk kare

Geçtiğimiz yıl Tolga Akış’tan boşanan Zeynep Bastık, aşkı Ali Can Ayyıldız’da buldu. 2 ay önce gittiği İspanya’daki Primavera müzik festivalinde ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan çiftin ilişkisi hızlı bir şekilde ilerlemiş.

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Ali Can Ayyıldız, eğlence dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Hem mekânları var hem de Mon Prodüksiyon’la yapımcılık yapıyor.

Çiftin sık sık buluştuğu ve hafta sonlarını da Zeynep Bastık’ın Urla’daki evinde geçirdikleri gelen haberler arasında. Güzel şarkıcı geçtiğimiz hafta sonu çiftlik evinde 30’uncu yaş gününü kutladı. Bu Roman konseptli doğum gününün özel misafirleri arasında Ali Can Ayyıldız’ın da olduğunu öğrendim. Güzel şarkıcıyı boşandığından beri kimseyle yan yana görmemiştik. Ama belli ki bu aşka güveniyor; yakında el ele de pozlar gelir...