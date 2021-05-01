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Haber Giriş: 01.05.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor

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Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor

Önceki gün kızı Sare ile Nişantaşı'nda bir kitapçıdan çıkarken görüntülenen Tuba Ünsal, kapanma döneminde ailece kitap okuyacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir kliniğe gidecekken uçağı kaçıran oyuncu, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, hastalığından da ilk kez bahsetti.

Geçtiğimiz hafta Avusturya’daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul’da kalan Ünsal, kliniğe tedavi olmak için gitmek istediğini söyledi.

Tuba Ünsal hastalığını ilk kez açıkladı: Öldürmüyor ama süründürüyor

 Meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de ‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ hastası olduğunu ve merkeze gitmeyi planladığını ancak uçağı kaçırdığını söyleyen Ünsal, “Sağlık merkezine gidiyordum, rahatsızlığım var onunla ilgili, gidemedim ‘Bunda da hayır vardır’ dedim. Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı alacağım merkezde ya pasaportum gelmedi. Benim geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Öldürmüyor ama süründürüyor” dedi.

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