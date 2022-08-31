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Tuba Ünsal ekrana dönüyor: 5 yıl sonra gelen ‘evet’

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#Tuba Ünsal#Peride Celal#Gecenin Ucunda
Tuba Ünsal ekrana dönüyor: 5 yıl sonra gelen ‘evet’
Mehmet Üstündağ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:49

Son yıllarda tiyatroya ağırlık veren Tuba Ünsal, 5 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyor.

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Tiyatroya yatırım yapmayı sürdüren Tuba Ünsal, Türk edebiyatından uyarlanan iddialı bir eser için TV’ye “evet” dedi.

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” şeklinde betimlediği “Gecenin Ucunda” romanının uyarlamasında rol alacak olan güzel oyuncu, başrolleri Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ve Zuhal Olcay ile paylaşacak.
TMC’nin yapımcılığında hayata geçecek dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. ‘Nermin’ karakterine hayat verecek olan Tuba Ünsal, öğrendiğime göre bölüm başına 150 bin TL alacak.

Yeni sezona hazırlık

Tuba Ünsal ekrana dönüyor: 5 yıl sonra gelen ‘evet’

Havalar 30 derecenin üstünde seyretse de İstanbul yavaş yavaş yaz rehavetini üzerinden atıyor. Bodrum’dan dönen ünlüler, işlere dört elle sarıldı. O isimlerden biri de Rezzan Benardete. Hem moda hem de dekorasyon markaları olan Benardate, yoğun geçecek sonbahar sezonu için kolları sıvadı. Rezzan Hanım, önceki gün Bebek’te birkaç toplantı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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İstanbul’a dönüş

Cemiyetin ünlü isimleri Begüm Karamahmutoğlu, Burcu Hanif ve Hülya Eltemur önceki gün Bebek’teydi. Bodrum sezonunu kapatıp İstanbul’a geri dönen dostlar kahve içmek için buluşmuştu. Üç anne, çocuklarının okula dönüş hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, yoğun günler öncesi bir araya geldiklerini ifade etti.

Tuba Ünsal ekrana dönüyor: 5 yıl sonra gelen ‘evet’

Begüm Karamahmutoğlu - Burcu Hanif - Hülya Eltemur

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#Tuba Ünsal#Peride Celal#Gecenin Ucunda

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