Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti

Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan’ın vefatıyla sarsıldı.
Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan önceki gün geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu.
Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından “2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.
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