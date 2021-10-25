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Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti

#Tuba Büyüküstün#Sami Saydan#Tuna Saydan
Tuba Büyüküstünün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, eski sevgilisinin oğlunun ölümüyle sarsıldı. Kan arayışı için Tuba Büyüküstün'ün de seferber olduğu Tuna Saydan'dan acı haber geldi.

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Tuba Büyüküstün 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşadığı Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan’ın vefatıyla sarsıldı.

Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan önceki gün geçirdiği trafik kazası nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu.

Tuba Büyüküstünün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti

Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

Tuba Büyüküstün kötü haberi alınca siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.
Tuba Büyüküstünün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti


Tuba Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum’da tatil yaparken görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan ile objektiflere yakalanmıştı.

2 yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.

Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından “2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.

Tuba Büyüküstünün eski sevgilisi Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan hayatını kaybetti

Fotoğrafta, 2009 yılında Tuba Büyüküstün, Sami Saydan’la buluşmasında Tuna’nın elini tutuyor.

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#Tuba Büyüküstün#Sami Saydan#Tuna Saydan

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