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Magazin
Haber Giriş: 25.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün yeni dizisinden servet kazanacak!

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Tuba Büyüküstün yeni dizisinden servet kazanacak!
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Neslihan Atagül'ün vedasından sonra Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Büyüküstün’ün alacağı ücret dudak uçuklattı. İşte Büyüküstün'in Sefirin Kızı dizisinden kazancı..

Snob Magazin'in haberine göre dünyaca ünlü başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 3 milyonluk transfer ücreti ve bölüm başına 200 bin lira alacağı iddia edildi.

'İLK ÇEKİM ÇOK GÜZELDİ'
Dün çekimlere katılan Büyüküstün, ”Engin’le 6 yıl sonra buluştuk. İlk sahnemizi çektik. Çok güzeldi” diyerek 'Sefirin Kızı' hayranlarını heyecanlandırdı.

NESLİHAN ATAGÜL'DEN AÇIKLAMA

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziye veda etmişti. Atagül, sağlık durumu hakkında şunları söyledi.

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