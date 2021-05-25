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Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak aşk mı yaşıyor?

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Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün’ün danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Instagram’dan 3 aydır birbirini takip eden ikiliden Çatak, sosyal medyada Küçük İskender’in, “Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi” sözlerini paylaştı.

Büyüküstün’ün bu paylaşımı beğenmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin yakınlaştığını duyan Büyüküstün fanları, Çatak’ın fotoğraflarının altına yorum yağdırdı.

Oyuncunun fanları “İlişkiye onay vermiyoruz” ve “Bizi şaşırttın Tuba” şeklinde yorumlarda bulundu.

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