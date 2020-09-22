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Tuba Büyüküstün: Üç kalp bir arada attığında...
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile çekildiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Büyüküstün, paylaşımına "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü. Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.
Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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