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Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Üç kalp bir arada attığında...

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Tuba Büyüküstün: Üç kalp bir arada attığında...
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile çekildiği pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Büyüküstün, paylaşımına "Buna 'saf sevgi' deniyor. Üç kalp bir arada attığında..." notunu düştü. Tuba Büyüküstün, yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, altı yıl sonra yollarını ayırmıştı.

 Tuba Büyüküstünün anne-kız pozu takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Tuba Büyüküstün: Üç kalp bir arada attığında...

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Tuba Büyüküstün'den manidar paylaşım: En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım...Tuba Büyüküstün, 2011 yılında 'Gönülçelen' dizisindeki rol arkadaşı Onur Saylak ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.
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