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Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:31 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün Rusya’nın reklam yüzü

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Tuba Büyüküstün Rusya’nın reklam yüzü

Tuba Büyüküstün, Rusların dikkatini çekti. Yer aldığı uluslararası projelerle adını dünyaya duyuran oyuncu, Rus telekomünikasyon markasının reklam filmi için Türkiye’de kamera karşısına geçti.

Rol aldığı projelerle ve yaptığı işbirlikleriyle adını dünyaya duyuran Tuba Büyüküstün, yeni bir işe adım attı. En son “Sefirin Kızı” adlı diziyle ekranlara gelen ünlü oyuncu, Rus telekomünikasyon pazarının yüzde 80’ini elinde tutan Megafon ile Apple’ın işbirliğinde çekilen reklam filmi için anlaşma yaptı.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Büyüküstün’le çalışmak için oldukça heyecanlı olan yetkililer, oyuncu yoğunluğundan dolayı Rusya’ya gidemeyince, kendileri soluğu Türkiye’de aldı.

Türkiye’de yapılan reklam filminin çekimleri 2 gün sürdü.

Tuba Büyüküstün Rusya’nın reklam yüzü

Rol aldığı dizilerin Ortadoğu’da yayınlanmasının ardından büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuba Büyüküstün bunun yanı sıra UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyurdu.

Ayrıca Tuba Büyüküstün, Cansel Elçin ve Onur Saylak’ın rol aldığı “Gönülçelen” dizisi de Rusya’da çok sevilmiş, dizide Hasret adında çiçekçi bir roman kızını canlandıran Tuba Büyüküstün’ün canlandırdığı karakter, Rusya’da oyuncak haline getirilmişti.

 

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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