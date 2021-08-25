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Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan yan yana ilk poz

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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan yan yana ilk poz

Dijital platformda yayınlanacak “Another Self” adlı dizide başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, önceki akşam rol arkadaşlarıyla Alaçatı’da buluştu.

Geçtiğimiz haftalarda Büyüküstün ile Boz arasında aşk dedikoduları çıkmış, ikilinin Beykoz’da baş başa yemek yediği iddia edilmişti.

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Murat Boz yeni dizisini yorumladı: Bu proje başka

Konuyla ilgili açıklama yapmayan iki ünlü isim, ilk kez yan yana karesini yayınladı. Tuba Büyüküstün ile kalabalık masada yan yana oturan Boz, çekilen bu kareyi Instagram hesabında beğeniye sundu.

Tuba Büyüküstün ile Murat Bozdan yan yana ilk poz

 

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