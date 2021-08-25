Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'dan yan yana ilk poz

Geçtiğimiz haftalarda Büyüküstün ile Boz arasında aşk dedikoduları çıkmış, ikilinin Beykoz’da baş başa yemek yediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan iki ünlü isim, ilk kez yan yana karesini yayınladı. Tuba Büyüküstün ile kalabalık masada yan yana oturan Boz, çekilen bu kareyi Instagram hesabında beğeniye sundu.

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