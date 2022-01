Haberin Devamı

Another Self'in başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmiş, Büyüküstün, aşk haberleriyle ilgili Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasını yapmıştı.

İddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra aynı karede görüntülendi.

Ekiple akşam yemeğinde buluşan ikili, gecenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün samimi halleri dikkat çekti.