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Haber Giriş: 16.04.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Güzellik sırrım yok!

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Tuba Büyüküstün: Güzellik sırrım yok!
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Salgın nedeniyle ikizleri Maya ve Toprak ile evde vakit geçiren güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 'güzellik sırrınız ne' sorusuna cevap verdi

Koronavirüs salgını ünlüleri de eve kapattı. Bu süreçte takipçilerinden de ayrı kalmayan ünlüler, zaman zaman açtıkları canlı yayınlarla hayranlarıyla bir araya geliyor. Son olarak Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında hayranlarıyla buluştu.

Canlı yayını izleyenler Tuba Büyüküstün'e güzellik sırrını sordu. Ünlü oyuncu da, 'sadece yüzümü yıkıyorum, daha fazlası için çok tembelim" dedi.

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