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Haber Giriş: 12.04.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek ile tekrar oynayalım

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Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek ile tekrar oynayalım
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Tuba Büyüküstün, “Kara Para Aşk” dizisindeki partneri Engin Akyürek’le yeniden bir projede oynamak istediğini açıkladı.

TUBA Büyüküstün, YouTube kanalındaki canlı yayınlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı yayında bir itirafta bulundu. 2014-2015 yıllarında yayınlanan “Kara Para Aşk” dizisinde Engin Akyürek’le başrolü paylaşan Büyüküstün, “Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor. Engin’le güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim onunla.”

 

 

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