Tuba Büyüküstün: Engin Akyürek ile tekrar oynayalım

TUBA Büyüküstün, YouTube kanalındaki canlı yayınlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı yayında bir itirafta bulundu. 2014-2015 yıllarında yayınlanan “Kara Para Aşk” dizisinde Engin Akyürek’le başrolü paylaşan Büyüküstün, “Bir dönem üniversitelerde bile incelenmişti o iki karakterin arasındaki durum. İlişki açısından çok gerçekçi görünüyor. Engin’le güzel bir uyumumuz olmuştu. Tekrar oynamak isterim onunla.”