Tuba Büyüküstün: Biliyorum bana aşkı yakıştırıyorsunuz

Tuba Büyüküstün: Biliyorum bana aşkı yakıştırıyorsunuz
Oyuncu Tuba Büyüküstün ile Ekin Mert Daymaz'in yeni bir aşka yelken açtığı, çiftin sık sık Bağdat Caddesi'nde buluştuğu iddia edilmişti. Taraflardan Tuba Büyüküstün'den bu haberlere yalanlama geldi.
Takipçilerinden gelen yorumlar karşısında sessiz kalamayan Büyüküstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
Biliyorum bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına ilişki diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor, beni de yeriyorsunuz.
Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum.
Kendimle bitmeyen bir randevudayım.
Kendi gözlerimin içine bakıyorum.
Kendi ellerimi tutuyorum.
Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.
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