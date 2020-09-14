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Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:43 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

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Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, Instagram’da eski futbolcu Ali Güneş’i takibe aldı.

Güneş de Büyüküstün’ün bir paylaşımına yorum yazdı. İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise ünlü oyuncudan açıklama geldi: “Hepimiz aşkı seviyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama bir ilişki birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü...”

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