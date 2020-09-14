Tuba Büyüküstün: Ben de aşkı çok seviyorum

Güneş de Büyüküstün’ün bir paylaşımına yorum yazdı. İkili arasında çıkan aşk iddialarına ise ünlü oyuncudan açıklama geldi: “Hepimiz aşkı seviyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama bir ilişki birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü...”