Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Dergiye röportaj da veren oyuncu, aşk hakkında konuştu: “Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek.”

Büyüküstün, mesleğine olan tutkusunu da anlattı: “Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek.”

Röportajda Büyüküstün’e “güzellik” hakkındaki düşünceleri de soruldu. Oyuncu, şöyle yanıt verdi: “Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi, harmoni içinde olmasıdır bence.”

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