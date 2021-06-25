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Haber Giriş: 25.06.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

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Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

Tuba Büyüküstün, Hello! dergisinin 17’nci yılına özel hazırlanan sayı için objektif karşısına geçti.

Dergiye röportaj da veren oyuncu, aşk hakkında konuştu: “Aşk, her insana yakışır ama insandan ötedir. Benim için mesele âşık olmak değil, aşkın kendisi olabilmek.”

Büyüküstün, mesleğine olan tutkusunu da anlattı: “Galiba bu mesleğin en sevdiğim tarafı, çocuk olmaya devam edebilmek. Yani çocukken yaptığımız gibi; oyun kurmaya, rol paylaşımları yapmaya, oynadığımız role hep beraber inanmaya devam etmek.”

Röportajda Büyüküstün’e “güzellik” hakkındaki düşünceleri de soruldu. Oyuncu, şöyle yanıt verdi: “Güzellik benim için bir bütün. İnsanın hayata bakışı, hayatın içindeki tavrı, duruşu ve davranışlarının gözünüzü alamadığınız bir dans gibi, harmoni içinde olmasıdır bence.”

Tuba Büyüküstün: Aşk insandan ötedir

 

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