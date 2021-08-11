Tuan Tunalı ve sevgilisi Yana Mazanova ayrıldı

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2018 yılında zorlu bir sürecin ardından boşanmış, 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Yakınları, ikilinin eylül ayında nikah masasına oturmasını bekliyordu. Ancak önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili yollarını ayırma kararı aldı.

Bir takım anlaşmazlıklar yaşayan çift dostça ayrılık kararı aldı. Yana Mazanova, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. İşte ayrı yollara gidiyoruz. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek veda etti.

Tunalı'dan eski sevgilisinin mesajına cevap gecikmedi. Ünlü oyuncu, Mazanova'nın paylaşımına 'Seninle her şey mükemmeldi, her zaman benim özelim olacaksın' notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK!

Yana Mazanova'yı sosyal medyadan görüp beğendiğini söyleyen Tuan Tunalı, Rus güzel ile tanışma hikayesini '2. Sayfa' canlı yayınında anlatmıştı.

"Instagram'da üç kez 'keşfet'te karşıma çıktı. 'Bu bir işaret herhalde' dedim. Baktım, 'ne kadar güzel kız' dedim. İlk zamanlar DM'den yazdım, soğuk cevaplar verdi. Daha sonra kedisi üzerinden muhabbeti açtım..."

"Sultanahmet'ten, Boğaz turlarından bahsettim, gönüllü rehber oldum. Sonra üç gün yok oldum, merak edip o mesaj attı. Arkadaşlarımla gezerken bir gün İstanbul'da fotoğrafını gördüm. Şakasına 'O gezdiğin yerler sakat yerler, benim oraya gelmem lazım, seni kurtarmam lazım' dedim..."

"Kaldığı otele gittim. Fotoğraflardakinden daha güzel bir kızla karşılaştım. Bir ara yüzüm acılı bir ifadeye döndü. Yanındakine 'acaba beni beğenmedi mi?' diye sordu. O sırada çok sıkışmıştım ve tuvalete gitmem gerekiyordu."

Tuan Tunalı, meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında evlenmiş ve 2018 yılında boşanmıştı. Çiftin evliliğinde 'ihanet' iddiaları gündeme gelmişti.

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