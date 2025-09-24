Trump’ı kızdırınca programı yayından kaldırılmıştı… Ünlü sunucu ekrana gözyaşlarıyla geri döndü

Güncelleme Tarihi:
ABC’de yayınlanan "Jimmy Kimmel Live!" programının sunucusu, ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel bir haftalık aranın ardından ekrana geri döndü.
SÖZLERİ TRUMP'I KIZDIRDI, PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI
Jimmy Kimmel’ın programı Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yaptığı yorumlar yüzünden ABC’nin sahibi olan Walt Disney Company tarafından süresiz olarak yayından çekilmişti.
Yıldız ismin ekran ayrılığı kısa sürdü ve talk şov programı ABD saatiyle kısa bir süre önce yayınlanan bölümüyle geri döndü.
SEVENLERİ KANAL ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPMIŞTI
Programı yayından kaldırılınca izleyicileri ABC stüdyolarının önünde eylem yapan Jimmy Kimmel geri döndüğünde de sadık hayranları onun gelişini sevinçle karşıladı ve kanal önünde büyük kalabalıklar oluştu.
57 yaşındaki Kimmel aracından inerken etrafını güvenlik görevlileri sarmıştı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemiz için duygusal bir anda gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz çarşamba günü dizimizin yapımına ara verme kararı aldık" denmişti.
Kanal daha sonra da “Bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için bu kararı aldık. Son günlerimizi Jimmy ile düşünceli sohbetler yaparak geçirdik ve bu sohbetlerin ardından programı geri döndürme kararı aldık” diye ikinci bir açıklama yapmıştı.
1 HAFTA SONRA EKRANA GERİ DÖNDÜ
Jimmy Kimmel'ın programı 15 Eylül'deki bölümün açılış kısmında Charlie Kirk'ün katilinden bahsederken kullandığı "MAGA çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak göstermemeye çalışıyor ve bundan siyasi puan kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar" cümlesi yüzünden yayından kaldırılmıştı.
Jimmy Kimmel yayında ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ağır eleştirilerde de bulunmuştu. Programın aniden yayından çekilmesi kararı Trump’ın çok yakın olduğu Charlie Kirk’in ölümüyle ilgili sözler ve şakalardan rahatsız olduğu için devreye girdiği ve iptal kararına müdahil olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
YANINDA ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLMASIN İSTEMİŞ
Jimmy Kimmel’ın ekrana geri dönme kararını yanında çalışan çok sayıdaki televizyon emekçisini maddi açıdan daha fazla mağdur etmemek için aldığı iddia edildi.
Ünlü sunucu geri döndüğü programın açılışında duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMA YAPTI
Kimmel, Kirk hakkındaki sözlerine değinerek "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum çünkü bu benim için bir insan olarak önemli ve bu da genç bir adamın cinayetini hafife almak gibi bir niyetim olmadığını anlamanızdır. Öldürüldüğü gün Instagram'da bir mesaj paylaştım, ailesine sevgilerimi ilettim ve merhamet diledim. Bunu gerçekten kastettim ve hâlâ da ediyorum” dedi ve "Açıkça derinden rahatsız bir bireyin eylemlerinden dolayı belirli bir grubu suçlamak da niyetim değildi. Bu, aslında vurgulamaya çalıştığım noktanın tam tersiydi” sözleriyle yaşananları özetledi.
BÜTÜN HOLLYWOOD YILDIZLARI ONA DESTEK ÇIKMIŞTI
Konuşmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Jimmy Kimmel’ın programına Trump karşıtlığıyla da tanınan efsane aktör Robert De Niro katıldı. Kimmel ve De Niro yayında ifade özgürlüğü konusunda sohbet etti.
Robert De Niro, Meryl Streep, Jennifer Aniston gibi birçok ünlü isim Jimmy Kimmel’ın programının yayından kaldırılmasını kınayan bir açıklama yayınlamış ve ünlü sunucunun ekrana geri döndürülmesini talep etmişti.