Trump’ı kızdırınca programı yayından kaldırılmıştı… Ünlü sunucu ekrana gözyaşlarıyla geri döndü

Haberin Devamı

ABC’de yayınlanan "Jimmy Kimmel Live!" programının sunucusu, ünlü talk şovcu Jimmy Kimmel bir haftalık aranın ardından ekrana geri döndü.

SÖZLERİ TRUMP'I KIZDIRDI, PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI

Jimmy Kimmel’ın programı Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından yaptığı yorumlar yüzünden ABC’nin sahibi olan Walt Disney Company tarafından süresiz olarak yayından çekilmişti.

Jimmy Kimmel'ın programı Trump'a yakınlığıyla tanınan Charlie Kirk'in öldürülmesinin ardından yaptığı yorunmlar nedeniyle süresiz olarak yayından kaldırılmıştı

Yıldız ismin ekran ayrılığı kısa sürdü ve talk şov programı ABD saatiyle kısa bir süre önce yayınlanan bölümüyle geri döndü.

Haberin Devamı

SEVENLERİ KANAL ÖNÜNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ YAPMIŞTI

Programı yayından kaldırılınca izleyicileri ABC stüdyolarının önünde eylem yapan Jimmy Kimmel geri döndüğünde de sadık hayranları onun gelişini sevinçle karşıladı ve kanal önünde büyük kalabalıklar oluştu.

Kararın ardından birçok ABD'li programın yayınlandığı ABC kanalının önünde protesto eylemleri yapmıştı

57 yaşındaki Kimmel aracından inerken etrafını güvenlik görevlileri sarmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ülkemiz için duygusal bir anda gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz çarşamba günü dizimizin yapımına ara verme kararı aldık" denmişti.

Jimmy Kimmel bir haftalık aranın ardından ekrana geri döndü ve programı birkaç saat önce yayınlandı... ABD Başkanı Trump program yayınlanır yayınlanmaz kanalın bu kararını eleştiren bir açıklama yaptı

Kanal daha sonra da “Bazı yorumların zamansız ve dolayısıyla duyarsız olduğunu düşündüğümüz için bu kararı aldık. Son günlerimizi Jimmy ile düşünceli sohbetler yaparak geçirdik ve bu sohbetlerin ardından programı geri döndürme kararı aldık” diye ikinci bir açıklama yapmıştı.

Ünlü talk şov sunucusu yayın için kanala geldiğinde etrafında güvenlik görevlileri vardı

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Charlie Kirk paylaşımları komedi şovunu iptal ettirdi Haberi görüntüle

1 HAFTA SONRA EKRANA GERİ DÖNDÜ

Jimmy Kimmel'ın programı 15 Eylül'deki bölümün açılış kısmında Charlie Kirk'ün katilinden bahsederken kullandığı "MAGA çetesi, Charlie Kirk'ü öldüren bu çocuğu kendilerinden biri olarak göstermemeye çalışıyor ve bundan siyasi puan kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar" cümlesi yüzünden yayından kaldırılmıştı.

Jimmy Kimmel yayında ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ağır eleştirilerde de bulunmuştu. Programın aniden yayından çekilmesi kararı Trump’ın çok yakın olduğu Charlie Kirk’in ölümüyle ilgili sözler ve şakalardan rahatsız olduğu için devreye girdiği ve iptal kararına müdahil olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Haberin Devamı

YANINDA ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLMASIN İSTEMİŞ

Jimmy Kimmel’ın ekrana geri dönme kararını yanında çalışan çok sayıdaki televizyon emekçisini maddi açıdan daha fazla mağdur etmemek için aldığı iddia edildi.

Jimmy Kimmel programın girişinde yaptığı konuşmada sözlerinin yanlış anlaşıldığını anlatırken duygusal anlar yaşadı ve bir an gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü sunucu geri döndüğü programın açılışında duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Kimmel, Kirk hakkındaki sözlerine değinerek "Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum çünkü bu benim için bir insan olarak önemli ve bu da genç bir adamın cinayetini hafife almak gibi bir niyetim olmadığını anlamanızdır. Öldürüldüğü gün Instagram'da bir mesaj paylaştım, ailesine sevgilerimi ilettim ve merhamet diledim. Bunu gerçekten kastettim ve hâlâ da ediyorum” dedi ve "Açıkça derinden rahatsız bir bireyin eylemlerinden dolayı belirli bir grubu suçlamak da niyetim değildi. Bu, aslında vurgulamaya çalıştığım noktanın tam tersiydi” sözleriyle yaşananları özetledi.

Trump karşıtlığıyla tanınan Robert De Niro Jimmy Kimmel'ın ekrana döndüğü ilk yayına katılarak ünlü sunucuya destek verdi

Haberin Devamı

BÜTÜN HOLLYWOOD YILDIZLARI ONA DESTEK ÇIKMIŞTI

Konuşmasını yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Jimmy Kimmel’ın programına Trump karşıtlığıyla da tanınan efsane aktör Robert De Niro katıldı. Kimmel ve De Niro yayında ifade özgürlüğü konusunda sohbet etti.

Birçok Hollywood yıldızı yayınladıkları bir ortak mesajla Jimmy Kimmel'a destek vermiş ve programın geri dönmesini talep etmişti

Robert De Niro, Meryl Streep, Jennifer Aniston gibi birçok ünlü isim Jimmy Kimmel’ın programının yayından kaldırılmasını kınayan bir açıklama yayınlamış ve ünlü sunucunun ekrana geri döndürülmesini talep etmişti.