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TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti

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#Başak Doğru#Spiker#TRT
TRT spikeri Başak Doğru hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 17:30

TRT'nin bir dönemine damgasını vuran efsane spikerlerden biri olan Başak Doğru hayatını kaybetti.

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Doğru'nun ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir mesaj yayınladı. Mesajda "Değerli meslektaşımız Başak Doğru’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru’nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz" satırları yer aldı.

Başak Doğru, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'na piyano armoni ve klasik bale eğitimi aldı.

Kariyerine 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda yapımcı spiker olarak başladı. Çok sayıda programda görev aldı. Ardından 1970 yılında BBC'nin Türkçe Yayınlar Servisi'nde spiker ve yapımcı olarak çalıştı. Yedi yıl sonra TRT Haber Merkezi'nde çalışmayı sürdürdü. Hem radyo hem de TV'de spiker olarak görev yaptı.

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TV ekranlarına gelen Milli Saraylar konulu programıyla, 1984 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Haber Program" ödülünü kazandı.

Başak Doğru, İngilizce'nin yanı sıra İtalyanca, Fransızca ve Almanca biliyordu.

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#Başak Doğru#Spiker#TRT

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