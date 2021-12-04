Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş

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ŞK ÜÇGENİ

Bu olaydaki aşk üçgeninin kahramanları Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, bir dargın bir barışık sevgilisi ve kızı True'nun babası basketbol yıldızı Tristan Thompson ile onun Kardashian'ı aldattığı spor eğitmeni Maralee Nichols.

YASAK İLİŞKİ YAŞADIĞI KADIN HAMİLE KALDI

Bu üçlüden özellikle Thompson ile Nichols ise son dönemde gündemin ilk sıralarında. Bunun nedeni de Thopmson'ın daha Khloe Kardashian ile sevgiliyken birlikte olduğu 31 yaşındaki spor eğitmeni Maralee Nichols'ın bu ilişkiden dünyaya gelen bebeği.

ALDATMA ANLAŞILMASIN DİYE ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

Maralee Nichols, geçtiğimiz gün Tristan Thopmson ile ilişkisinden bir bebek dünyaya getirdi. Ama daha önce de Thompson'a karşı nafaka davası açtı. Bunun ardından da bu ilişkiyle ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çıkmaya başladı. Maralee Nichols'ın Thompson'a karşı açtığı davanın dokümanlarına göre basketbolcu, sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldattığı ortaya çıkmasın diye önlem almaya çalıştı.

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BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİ VE PARA TEKLİF ETTİ

Nichols'ın mahkemeye sunduğu dokümanlara göre Tristan Thompson, genç kadından bebeği aldırmasını istedi. Bunun için de 75 bin dolar para ödedi. Ayrıca Nichols'u, bu sezonun ardından basketboldan emekli olacağı ve yakında işsiz kalacağı konusunda uyardı. Bebek dünyaya gelirse hiçbir şekilde hayatında olmayacağını da belirtti.

HER İKİ TEKLİFİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Maralee Nichols ise ne bebeği aldırmayı ne de 75 bin doları almayı kabul etti. Spor eğitmeni Maralee Nichols, Thompson'dan bebeği için nafakanın yanı sıra hamilelik ve doğum masraflarının da karşılanmasını talep etti.

DEFALARCA ALDATTI

Bu Tristan Thompson'un Khloe Kardashian'ı ilk aldatması değil. Daha önce de Khloe'nin kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla yakınlaşmıştı. Bu olay iki yakın arkadaş olan Kylie Jenner ile Jordyn Woods'un arasını da açmıştı.

'ARAMIZDA TUTKU YOK, SADECE DUDAĞIMDAN ÖPTÜ

Jordyn Woods, en yakın arkadaşının ablasının sevgilisi Thompson ile yaşadıklarını Jada Pinkett Smith'in programında açık açık anlatmıştı. Woods o programda gözyaşları içinde "Aramızda tutku yok, sadece beni dudağımdan öptü" demişti. Fakat Kardashian- Jenner ailesinin buna yanıtı ise o kadar hafif olmadı. Genç kadına olan kızgınlıklarını ifade etmekten çekinmediler. Kylie Jenner ise Jordyn Woods'u hayatından çıkardı.

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KYLIE JENNER'IN EN YAKIN ARKADAŞI

Tristan Thompson, skandal yaratan bu olaydan önce de kızları True'ya hamileyken Khloe Kardashian'ı aldattıı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak Kardashian, sevgilisini affetmişti. "Kadın düşkünü" olarak nitelendirilen Tristan Thompson ile Khloe Kardashian bir süredir yeniden görüşüyorlar. Kızları True ile birlikte vakit geçiriyorlar.

FARKLI İLİŞKİLERDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Tristan Thompson'ın Khloe Kardashian ile ilişkisinden True adında bir kızı var. Jordan Craig ile birlikteliğinden de Prince adlı bir oğlu bulunuor. Maralee Nichols'dan dünyaya gelen bebeğiyle birlikte üç çocuk babası oldu.