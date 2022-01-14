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Transparan Beren! Partiye damga vurdu...

#Beren Saat#Kenan Doğulu#Ozan Doğulu
Sayit DURMAZ

Ozan Doğulu önceki akşam 50’nci yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Doğulu’nun doğum günü partisine yengesi Beren Saat damga vurdu!

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 Ozan Doğulu dün akşam bir otelde düzenlenen partiyle 50’nci yaşını kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin girişinde PCR testi yapıldı.

Kenan Doğulu partiye eşi Beren Saat ile katıldı. Transparan bir bluz giyen Beren Saat gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

TRANSPARAN BEREN!

Ünlü oyuncu, “Çok şıksınız” diyen muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdu kardeşimiz, biz de kutlamaya geldik. Çok eğlenceli bir gece olacak. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kıyafetimi beğendiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

Transparan Beren Partiye damga vurdu...

KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM

Doğum günü öncesi sevgilisi Hera Aslan'la soruları yanıtlayan Ozan Doğulu 'Kendimi çok iyi hissediyorum. Hastalıktan dolayı biraz buruğum bazı dostlarım katılamadı' ifadelerini kullandı.

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Transparan Beren Partiye damga vurdu...

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