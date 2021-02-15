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Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında?

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Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında?
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Film çekimi için bulunduğu Malatya'da koronavirüse yakalanan usta oyuncu Toygun Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Haberler ardından Toygun Ateş’in hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Toygun Ateş kimdir, kaç yaşında?

2 Haziran 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100’den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.

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