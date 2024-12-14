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Genç yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet için ÅŸükürler olsun!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kraliçe Rania#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin
GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 14, 2024 14:53

Ä°lk kez evlat sahibi olmak, herkesin hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± elbette... Bu bir yana. Ama ilk kez torun sahibi olmak bambaÅŸka bir mutluluk. Genellikle bÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re "canÄ±nÄ±n canÄ±nÄ±" kucaÄŸÄ±na almak, evlat kucaklamaktan da daha Ã¶te bir duygu.

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Zaten belli bir yaÅŸa gelen anne ve babalarÄ±n torun merakÄ± da buradan geliyor. Ãœstelik Ã¼nlÃ¼ olmalarÄ± ya da sÄ±radan hayatlar sÃ¼rmeleri de bu durumu deÄŸiÅŸtirmiyor.

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania sergiliyor bir sÃ¼redir.Â 

Kral Abdullah ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Prens HÃ¼seyin'i geÃ§en yÄ±l Rajwa Alsahif ile evlendiren Rania, Ã¶nce daha 55 yaÅŸÄ±na bile gelmeden kayÄ±nvalide oldu.
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GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

Ä°LK KEZ BABAANNE OLDU
Bu yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda da ilk kez babaanne olma mutluluÄŸunu tattÄ±.

Ã–yle ki Rania, kocasÄ± Abdullah ile birlikte boÅŸ vakitlerinin neredeyse tamamÄ±nda soluÄŸu, Rajwa ile HÃ¼seyin'in ilk Ã§ocuÄŸu, kendilerinin de ilk torunu olan minik Iman'Ä±n yanÄ±nda alÄ±yor.

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KÄ±sacasÄ± torunu ile vakit geÃ§irmeye doyamÄ±yor.

KraliÃ§e Rania, bunu da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir buluÅŸmada dile getirdi.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

SANKÄ° ZAMAN UÃ‡UP GÄ°DÄ°YOR
Ä°lk kez babaanne olan Rania, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde eÄŸitim, medya, kÃ¼ltÃ¼r ve sivil toplum gibi farklÄ± alanlarda faaliyet gÃ¶steren 100'den fazla kadÄ±nla bir araya geldi.

Orada da torunu Iman'dan sÃ¶z etti.

KraliÃ§e Rania, hayatÄ± boyunca sahip olduÄŸu bÃ¼tÃ¼n nimetler iÃ§in ÅŸÃ¼krettiÄŸini belirtti. Sonra da "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu yÄ±l en Ã§ok minnettar olduÄŸum nimet torumun Iman" diye konuÅŸtu.

Onu sevmeye doyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Rania "Onunla birlikteyken zaman uÃ§up gidiyor" dedi.

KraliÃ§e Rania, daha dÃ¼nyaya geldiÄŸi ilk andan itibaren, kendi bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ±yla aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan torunu Iman'Ä± baÄŸrÄ±na bastÄ±. Onunla Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

TÃœM AÄ°LE SEVÄ°NCE BOÄžULDU
GeÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶rende evlenen Rajwa ile HÃ¼seyin'in ilk bebeÄŸi bÃ¼tÃ¼n bir aileyi sevince boÄŸdu. Rania ve Abdullah kendi sosyal medya sayfalarÄ±ndan bu mutlu haberi paylaÅŸtÄ±.

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Rania o paylaÅŸÄ±mÄ±nda da "En bÃ¼yÃ¼k armaÄŸanÄ± iÃ§in Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun... DeÄŸerli torunumuz Iman ile hayatÄ±mÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±n. Allah seni bizim iÃ§in korusun. HÃ¼seyin ve Rajwa'yÄ± tebrik ederim. Allah hayatlarÄ±nÄ±zÄ± bereket ve memnuniyetle doldursun" satÄ±rlarÄ±na yer verdi.

Ä°lk torun sevincini Kral Abdullah da "Bize ilk torunumuzu, bahÅŸeden Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. HÃ¼seyin'e ve sevgili Rajwa'ya kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumu iÃ§in tebrikler. Allah'tan onun iyi bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesine ve anne babasÄ± iÃ§in onu korumasÄ±na yardÄ±m etmesini dileriz. Ailemizi aydÄ±nlattÄ±n" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

Prens HÃ¼seyin ile Rajwa Alsahif, geÃ§en yÄ±l gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

GenÃ§ Ã§ift, bu yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda da ilk Ã§ocuklarÄ± olan Prenses Ä°man'a kavuÅŸtu.Â 

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

Rania, kimi zaman online toplantÄ±larda bile torununu kucaÄŸÄ±ndan indirmiyor.

GenÃ§ yaÅŸÄ±nda babaanne oldu, torununa bayÄ±lÄ±yor... Bu nimet iÃ§in ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun

Rania, o dÃ¶nemde veliaht prens olan Abdullah ile evlendiÄŸinde 23 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. DÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼gÃ¼ olan HÃ¼seyin ile gelini Rajwa, ona 53 yaÅŸÄ±nda babaanne olma mutluluÄŸunu tattÄ±rdÄ±.Â Â 

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#Kraliçe Rania#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin

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