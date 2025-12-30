Torun hasreti canına tak etti… Sürgün oğluna son kez seslendi: Karına artık biraz söz geçir!

Haberin Devamı

Küçük oğlu Harry ve gelini Meghan Markle 2020’de ABD’ye taşındıkları için Kral Charles torunu Archie’yi çok az, ABD’de doğan diğer torunu Lilibet’i ise hiç görmedi.

Harry ve Meghan’ın oğulları Archie İngiltere’de doğdu, doğumundan sonra da her kraliet ailesi bebeği gibi portre fotoğrafları çekildi, sarayda dedesi Charles’la birlikte pozlar verdi.





TORUNLARINI DOĞDUKLARINDAN BERİ NEREDEYSE HİÇ GÖRMEDİ

Kral Charles (o zamanki unvanıyla Prens Charles) en küçük torunu Lilibet ile ise ilk ve bilinen tek görüşmesini Haziran 2022'de, Kraliçe II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılı şerefine düzenlenen Platin Jübile kutlamaları sırasında gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Harry ve Meghan bu kutlamalara çocuklarıyla gelmiş, onları halkın önüne çıkarmamış ancak dedeleriyle buluşturmuştu. Charles’ın hasret kaldığı iki torunuyla görüşmesi kutlamaların yoğunluğu arasında özel ve basına kapalı bir şekilde gerçekleşmişti.

Yılın bitmesine kısa bir süre kala sağlığı konusunda bilgi veren ve 2026’da durumu iyileştiği için kanser tedavisinin azalacağını söyleyerek iyi durumda olduğunu açıklayan Kral Charles’ın yeni yıldan en büyük dileği hasret kaldığı oğluna ve torunlarına kavuşmak.

HASTALIĞINA RAĞMEN SAĞLIĞI İYİ... ARTIK TEK DİLEĞİ VAR

Aslında son beş yıldır ne yaşanırsa yaşansın Harry'ye kıyamadığı ve onu affetmeye hazır olduğu söylenen Charles’ın hem ilerleyen yaşı hem de kansere yakalanmanın ona yaşattığı ölüme iyice yaklaşma duygusuyla kalbinin giderek yumuşadığı söyleniyor.

Harry’nin eve, İngiltere’ye dönmesine sıcak baktığı bilinen Charles’ın hem aile içindeki küslüğü bitirmek hem de özlemini dindirmek için sürgün gibi yaşayan oğlu Harry’ye son bir mesaj yolladığı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Charles’ın Harry ve çocuklarının İngiltere’ye hiç ayak basmamasının gerçek sebebinin gelini Meghan olduğunu bildiği ve oğlu Harry’ye “Karınla konuş, aklını başına alsın, inadından vazgeçsin, bana torunlarımı getirin” dediği saray koridorlarında konuşuluyor.





"BENİ TORUNLARIMDAN AYRI TUTAN SENİN KARIN"

Saray kaynaklarına göre, Kral Charles, kraliyet ailesine geri dönmek istiyorsa Prens Harry'nin Meghan Markle konusunda daha kararlı bir tavır sergilemesi için ona baskı yapıyor.

77 yaşındaki hükümdar, yakın zamanda İngiltere'nin Kanserle Mücadele Kampanyası kapsamında sağlık mücadelesiyle ilgili bir güncelleme paylaştı ve erken teşhis ve tıbbi müdahale sayesinde kanser tedavisinin yeni yılda "azaltılacağını" açıkladı.

Haberin Devamı

Hastalığından duygusal olarak da çok etkilenen Charles, torunlarıyla arasında gerçek bir bağ kurmak için süresiz olarak bekleyemeyeceğinin farkında. William ve Kate'in çocuklarıyla gurur duyuyor, ancak Archie ve Lilibet'in günlük hayatının bir parçası olmaması onu üzüyor.

ÇOCUKLARINI İNGİLTERE'YE GÖTÜRMEK İSTEMİYOR

Üç ay önce, Charles ve Harry, uzlaşmak amacıyla Clarence House'da özel bir görüşme gerçekleştirdiler, ancak kaynaklar 44 yaşındaki Meghan Markle'ın ailesini Amerika Birleşik Devletleri'nde tutmakta kararlı olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Kral Charles’ın gelini Meghan'ın çocukları İngiltere'ye getirmekte tereddüt etmesinin nedenleri olduğunu göz ardı etmediği ancak torunlarıyla olan yabancılaşmasının çok uzun sürdüğüne de inandığı konuşuluyor.

"İSTESE ONLARI GETİRİRDİ"

Charles Meghan’ın gerçekten aileyle bir araya gelmeyi isteseydi bunu şimdiye kadar gerçekleştirmeyi başarabileceğine inanıyor. Kral oğlu Harry ile sürekli olmasa da iletişimi sürdürüyor ve Harry'yi daha iddialı olmaya ve Meghan'ı bunu mümkün kılmaya teşvik etmeye çağırıyor.

Artık hayatının sonlarına geldiğinin farkında olan Charles’ın ailesiyle birlikte huzurlu ve normal bir hayat istediği, İlişkileri ne kadar gergin olursa olsun, Harry'ye olan sevgisinin de asla azalmadığı biliniyor.

Haberin Devamı

"ASLINDA OĞLUYLA GURUR DUYUYOR"

"Charles, Harry'nin çocuklarıyla ne kadar gurur duyduğunu ve onlardan bahsederken gözlerinin nasıl parladığını görüyor. Charles, oğulları küçükken de aynı duyguları hissediyordu ve bugün de hala hissediyor ve Harry'nin bir aile babası olmasından gurur duyuyor."

Üstelik Charles’ın tek üzüntüsü torun hasreti değil… Kral Archie ve Lilibet’in ülkelerinden uzak büyümesinden ve aile tarihlerini veya kimliklerinin bir parçası olan ülkeyi bilmemelerinden de üzüntü duyduğu iddia ediliyor.