'Torpilli çocuk işini sevmiyorum' demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Güncelleme Tarihi:

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 14:07

Yaptığı yemek programları ve dünyanın farklı yerlerinde açtığı lüks restoranlarla uluslararası şöhret kazanıp dünyanın en ünlü şeflerinden biri oldu.

Ünlü şef Gordon Ramsay bir yandan kurduğu büyük aile ve mutlu evliliğiyle tanınan bir ünlü ve ekran yıldızı. Altı çocuklu yıldız isim en son birkaç ay önce büyük kızını evlendirmişti.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Yakın bir zaman önce ünlü çocuklarının ailelerinin şöhretini kullanarak kendi kariyerlerinde kolayca ilerlemelerini eleştiren ve "Bu torpilci bebek olayından pek hoşlanmıyorum" diyen Gordon Ramsey kendisi gibi aşçı olan ve Michelin yıldızlı restoranında mutfak vardiyasında olan kızı Tilly'ye sürpriz yaptı.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Geçen cuma günü Graham Norton Show'a katılan TV ekranlarının ünlü şefi, son belgeselini tanıtırken "bu torpilci bebek olayından hoşlanmıyorum" demişti.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Instagram’da ses getiren videosunda Gordon Ramsay’in kendine ait mekanlardan biri olan Restaurant Gordon Ramsay'e habersizce geldiği görülüyor.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Gordon Ramsay, bu restoranda 24 yaşındaki kızı Tilly’yi işe soktu ancak onu tepeden değil en alttan işe başlattı ve onu mutfakta zor görevlerin başına getirdi.

Kızının Michelin yıldızlı şef Kim Ratcharoen ile birlikte çalışırken mesleğin inceliklerini öğrenmiş olmasını umduğunu itiraf eden Ramsay, 24 yaşındaki hevesli bir çaylak şef olan kızını kontrol etmeye gelmişti.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Tilly, babasının mutfağa girdiğini görünce şaşırdı, hemen gülmeye başladı ve ona sarıldı.

Yeni yayınlanmaya başlayan belgeseli “Being Gordon Ramsay”de yıldız şef kızı Tilly'ye ilk şef önlüğünü alırken yaşadığı duygusal anlar da yer alıyordu.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Katıldığı talk şovda “Her zaman derim ki, bu torpil olaylarının büyük bir hayranı değilim” diyen ünlü şef kızı Tilly’yi iyi bir aşçılık okuluna yollayıp eğitim almasını sağladıktan sonra Londra’da kendi restoranında zor işlere koşarak hem torpilden uzak tuttu hem de işi en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak istedi.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Kızının yetenekleri ve çalışkanlığı konusunda onu övmelere doyamayan gururlu baba mesleği konusunda da "İlk günden beri hep şunu söyledim: Tutkunuzu bulun, değerinizi anlayın ve başkalarını takip etmeyin. Kendi bireyselliğinizi yaratın” diyor ve kızına da aynı öğütleri verdiğini söylüyor.

‘Torpilli çocuk işini sevmiyorum’ demişti… Ünlü şef kendi kızını lüks restoranında aşçı yaptı… En dipten en tepeye yükselecek

Gordon Ramsay ve 30 yıllık eşi ayrıca eşi Tana Ramsay’in Tiily’den hariç Megan (27), Holly (26), Jack (26), Oscar (6) ve Jesse (2) adında 5 çocukları daha var.

