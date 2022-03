Törene Will Smith ile Chris Rock damga vurmuştu... Oscar'lık tokata kim ne dedi?

Haberin Devamı

BENCE KURMACA

Oktay Kaynarca: “Ben olayın kurmaca olduğuna inandım açıkçası. Konuşulsun diye yapılmış bir mizansen. Tokada bakınca da profesyonel; adam hiç şaşırmadı ve sendelemedi bile.”

ADAM DEDİĞİN

Selen Görgüzel: “İşte adam dediğin karısı hakkında konuşmaz, konuşturmaz. Adamsın Will Smith. İnsanlar evlenirken ‘hastalıkta ve sağlıkta’ diye söz veriyor tüm şahitlerin önünde. Bu tokat Will Smith’in bu sözü kalben vermesinin kanıtıdır. Will Smith’i eşinin yanında şartlar ne olursa olsun bu büyük sevgiyle durabildiği için kutluyorum. Bu tokat, seven bir adamın tüm sıfatlarından sıyrılıp kalbiyle attığı bir tokattır.”

ÇOK ÇİRKİN

Ata Demirer: “Sahnede başıma gelmeyen kalmadı derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü, çok çirkin çok!”

ELİNE SAĞLIK

Demet Akalın: “Adam 25 yıldır evli. O kadar kıymet vermiş eşine, eline sağlık. Adamsın Will Smith.”

HAKLI AMA...

Coşkun Sabah: “İşin içinde hasta olan eşi, yani kadın ve duygusallık var. Will Smith çok haklı. Ama tepkisi şiddet olmamalıydı.”

İKİSİ DE HATALI

Nilgün Belgün: “İki taraf da hatalı. Sunucu, oyuncunun eşini aşağılamış. Oyuncunun yumruk atması da hata.”

KİN KUSMUŞLAR

Turgay Tanülkü: “İkisi de haksız. Temelde birbirinden nefret ediyorlar, tepkileri bundan. Bence kadını kullanıp kinlerini kusmuşlar. İncinen bence kadın.”

ŞİDDETİN CİNSİYETİ OLMAZ

Cem Özer: “Eşim dahil tüm kadınlar Will Smith’i alkışlıyor ya; hani ‘Adamsın’ falan diyerek. Peki ya o lafları eden sunucu bir kadın olsaydı? Tam tersini konuşacaktınız. Şiddetin cinsiyeti olmaz.”

AZ SAYIDA KALAN ADAMDAN BİRİ

Ece Erken: “Şiddet asla desteklenecek bir şey değil ama sağlık sıkıntılarıyla ilgili espri yapmak da kimsenin haddi olmamalı. Adam olan cevap verirdi zaten. Az sayıda kalan adamdan biri Will Smith.”

AĞLAMASI ÇOK SAHTEYDİ

Gökçe: “Ben bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sonra ağlayarak özür diledi, o bana çok sahte geldi. Hiçbir şekilde şiddetin yanında olmadığımı da belirtmeliyim. Erkeğin erkeğe ya da kadının erkeğe uyguladığı şiddetin de karşısındayım.”

LAFLARIYLA DÖVSEYDİ

Belma Canciğer: “Hayretler içinde izliyorum. Will Smith’in adam gibi adamlığından konuşuluyor. Hele bir kadın olarak daha da hayretler içindeyim. Konuşmasını yaparken laflarıyla dövseydi, daha şık bir hareket olmaz mıydı?”

‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Will Smith, karısıyla dalga geçen sunucu Chris Rock ’ı sahnede tokatladı. Şaşkına dönen Rock, “Will Smith beni dövdü. Bu televizyon tarihi için muazzam bir gece” diyerek sunuma devam etti.

WILL SMITH NEDEN VURDU?

Gecenin sunucusu Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’le ilgili bir espri yaptı. Daha önce Demi Moore’un kafasını kazıtarak oynadığı “G.I. Jane” filmine atıfta bulunan ünlü komedyen, kafasını saçkıran hastalığı nedeniyle kazıtmak zorunda kalan Jada Pinkett Smith’e “Jada seni seviyorum. G.I. Jane

2 yakında. Görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Will Smith önce güldü ama eşinin yüzünün düştüğünü fark edince tepkisi çok sert oldu. Yerinden kalkıp sahneye çıkan oyuncu, canlı yayında Chris Rock’a tokat attı. Smith yerine döndükten sonra Rock’a “Karımın adını ağzına alma” diye bağırdı ve yayına reklam arası verildi.

Darp raporu almadı

Will Smith’in komedyen Chris Rock’ı canlı yayında tokatlaması önce mizansen gibi algılandı. Ancak devreye Los Angeles polisi girince yaşananların kurmaca olmadığı ortaya çıktı. Akademi’nin Chris Rock’tan şikâyetçi olmasını istediği, ancak ünlü komedyenin şikâyetçi olmadığı ve darp raporu almayı da reddettiği öğrenildi.

‘Açık evlilik’ polemiği

Will Smith’in eşine yönelik espriye verdiği tepkinin ardından, çiftin evlilikleriyle ilgili iddialar yeniden gündeme geldi. 1997’den bu yana evli olan iki ismin “açık evlilik” yaşadıkları, yani başkalarıyla da görüştükleri öne sürülüyordu. Geçtiğimiz aylarda GQ dergisine konuşan ünlü aktör, “İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi” demişti. Jada Pinkett Smith’in geçen yıl rap’çi August Alsina ile ilişki yaşadığı da ortaya çıkmıştı.

Daha önce iki kez Oscar ’a aday gösterilen Will Smith, üçüncü adaylığında ödüle ulaşmayı başardı. Ancak geceye damgasını vuran oyunculuk değil, ‘tokat’ performansı oldu.

Gördüğüm en güzel şey

Oyuncu Tiffany Haddish, tokat olayı için “Bugüne kadar gördüğüm en güzel şey” yorumunu yaptı. Will Smith’i savunan Haddish, “Karısı için ayağa kalkan siyah bir adam görmek benim için çok önemli. Yaptığı, bir eşin yapması gereken değil mi? Koruması yani. Bu benim için dünyaya bedel. Bu görüşümü dünya paylaşmayabilir ama bugüne kadar gördüğüm en güzel şey ve hâlâ eşlerine sevgi besleyip onları gözeten erkekler olduğuna inanmamı sağladı.” Oyuncu, Jada Pinkett Smith’in de eşinin bu davranışından mutlu olduğunu söyledi: “Reklam arasında onu gördüm, kocasının hareketini takdir ediyordu.”

Seyirciler arasında bulunan Nicole Kidman’ın tokat anında verdiği tepki olay oldu. Ünlü oyuncunun şoke olduğu anla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Yorumlardan biri şöyleydi: “Nicole Kidman, ‘Will Smith’in Chris Rock’ı Tokatlamasına En İyi Tepki’ dalında Oscar kazanmalı!”

Jada Pinkett Smith ve Will Smith olayın ardından el ele tutuşarak töreni izlemeye devam etti.