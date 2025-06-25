Zaten varlıklı bir ailede doğmuştu... Ama bu kadar renkli bir hayatı olacağını belki kendi bile tahmin etmiyordu!

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Durum zaten böyleyken bir de buna sahip olduğu etiketi de eklersek bunca ilgi görmesi de normal aslında.

Bunun son örneklerinden birini de gayet ciddi bir uluslararası toplantıda sergiledi. Konukların genel olarak koyu renk giyindiği, objektife poz verdikleri anlar dışında çok ciddi yüz ifadeleri takındığı bir ortamda kocaman kahkahası ile yine bütün dikkatleri üzerine çekti... Tabii bunca ilgi odağı olmasında üzerindeki limon yeşili renkte gösterişli kıyafetin de etkisi vardı.

Sonuç olarak yine girdiği ortamda ışıldadı ve diğer herkesten rol çaldı.

EN CİDDİ TOPLANTIDA TARZINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Böyle anlattığımız bu kişi, Hollanda'nın Arjantinli kraliçesi Maxima.

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Şu anda ülkenin tahtında oturan Willem Alexander ile birlikte önemli bir NATO toplantısında ev sahibi rolü üstlendi Maxima.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde dünya liderlerini, kocasıyla birlikte karşıladı Maxima. Sonra da "aile pozu" için bütün konuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti.

Takım elbiseli liderler arasında da uzaktan bile dikkat çekecek bir görüntü sergiledi. Özetle bir kez daha dünya sahnesinde ön plana çıktı.

Peki kim bu nereye giderse gitsin iddialı görünümüyle bütün bakışları üzerinde toplayan Maxima. Aslında Hollandalı bile olmadığı halde nasıl oldu da ülkenin kraliçesine dönüştü.

İşte limon yeşili kıyafetiyle NATO zirvesine bile damgasını vuran Maxima'nın, günümüzün külkedileri diye adlandırılan Kate Middleton, Danimarka Kraliçesi Mary ya da İspanya Kraliçesi Letizia'ya taş çıkartacak öyküsü..

Kraliçe Maxima, konuklarını kocası Kral Willem Alexander ve en büyük kızı Veliaht Prenses Catarina Amalia ile birlikte karşıladı.

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DÜNYA SAHNESİNİN EN RENKLİ SİMALARINDAN BİRİ

Hollanda Kraliçesi Maxima, dünyanın en renkli ve aynı şekilde en renkli görüntüler sergileyen simalarından biri.

Tüm dünya, ülkenin kralı Willem Alexander ile henüz bir veliaht prens iken tanışan ve evlenen 54 yaşındaki Maxima'yı işte bu birbirinden farklı özellikleriyle tanıyor.

Uzun boyu, genellikle güler yüzü, genç yaştaki kızlarından bile daha iddialı giyimiyle bilinen Kraliçe Maxima, son dönemde bir dolu kilo verdikten sonra giyimi kuşamı daha da iddialı bir hale geldi.

ÇOK UZAKLARDAN GELİP ÜLKENİN KRALİÇESİ OLDU

Her ne kadar Hollanda kraliçesi olsa da Maxima aslında Arjantinli. Tam adıyla Máxima Zorreguieta Cerruti, 1971 yılında Buenos Aires'te dünyaya gözlerini açtı.

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Babası -ki sonradan Maxima, Hollanda kraliyet ailesine gelin olunca bu durum sorun yarattı- Arjantin'i 1976 le 1983 arasında demir yumrukla yöneten General Jorge Rafael Videla hükümetinde tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta.

Arjantin'in siyasi hayatında etkin olan Zorreguieta ailesine mensup Maxima'nın adı ise büyük büyük babaannesinden geliyor. Aslında Maxima'nın baba tarafının kökenleri İspanya'nın Bask bölgesine uzanıyor. Sonradan aile büyüklerinin göç ettiği Arjantin'de kök saldı aile.

Bu arada şunu da ekleyelim... Maxima'nın anne tarafından büyük babası da bir politikacı ve aynı zamanda bir toprak ağasıydı.

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BİR TANIŞMA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Dünyaya geldiği Buenos Aires'te büyüyen Maxima, eğitimini de orada çift dilli bir okulda aldı. Dersleri hem İspanyolca hem de İngilizce olarak gördü.

Sonra da Pontifical Catholic University of Argentina'da ekonomi öğrenimi gördü. Burası Papalığa bağlı özel bir üniversiteydi.

Eğitim hayatı bittikten sonra Maxima'nın çalışma yılları başladı. Bunun bir bölümü ülkesi Arjantin'de bir bölümü de ABD'de geçti. Sonra bir ara Brüksel'de Deutsche Bank'ta çalıştı Maxima. Bu sırada hem çocuklara hem yetişkinlere İngilizce dersleri de verdi.

Buraya kadar, dünyanın en renkli kraliçesi Maxima'nın ilk gençlik yıllarını anlattık. Gelelim hayatını değiştiren ve onu Hollanda'nın kraliçesi olmaya taşıyan dönüm noktasına.

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ARKADAŞININ 'PRENSLE TANIŞACAKSIN' VAADİ GERÇEK OLDU

Maxima ile o sırada veliaht prens olan Willem Alexander, İspanya'nın Sevilla kentinde tanıştılar. Bir röportajında Maxima, sonradan kocası olacak genç adamın tanıştıklarında kim olduğunu açıklamadığını söyledi.

Onun anlattığına göre veliaht prens, bu gerçeği hemen söylemedi ve kendini sadece Alexander olarak tanıttı. Sonradan arkadaşlıkları ilerlediğinde Willem Alexander gerçeği söyledi. Ama bu sefer de Maxima ona inanmadı, şaka yaptığını sandı.

Öte yandan "Máxima: La Construcción de una Reina (Maxima: Bir Kraliçenin Yaratılışı) adlı biyografisine göre Maxima'yı Sevilla'ya bir arkadaşı davet etmişti. Üstelik de ona bir vaadi vardı: Seni Avrupalı bir Prens ile tanıştıracağım! Görünüşe göre bu dediğini de yaptı. Maxima ile Hollanda'nın veliaht prensini tanıştırdı.

Maxima ile Willem Alexander, tanıştıktan iki hafta sonra bu kez New York'ta buluşmak üzere sözleştiler. Orada da arkadaşlıkları romantizme dönüştü. Ama Maxima, Willem Alexander'ın anne ve babasıyla hemen tanıştırılmadı.

BABASININ, DÜĞÜNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Maxima ile ülkesinin veliaht prensi olan Willem Alexander'ın ilişkisi duyulduğunda olaylar hiç de peri masalında olduğu gibi gelişmedi. Çünkü Maxima'nın babası Jorge'nin cunta hükümetinin bir bakanı olması özellikle Hollanda'da hiç how karşılanmadı. Hatta bu durum, onun kızının düğününe gitmesine bile engel oldu.

Maxima ile Willem Alexander, 30 Mart 2001'de nişanlarını açıkladıla. 2 Şubat 2002'de de evlendiler. O törende Maxima'nın boynu bükük kaldı.

Çünkü babası ve annesi kızlarını gelinliği içinde göremedi, törene katılamadı. Babası, cunta hükümetine bağlı olduğu için düğünde istenmedi. Annesi de kocasıyla birlikte evde kalıp törene gitmemeyi tercih etti..

'ELVEDA BABA' ŞARKISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI: General Jorge Rafael Videla'nın yönetimi sırasında Tarım Bakanı Müsteşarı olarak görev yapan babası, Arjantin'deki darbe hükümetinin bir bakanı olduğu için kızı Maxima'nın, o dönemde Hollanda Veliaht Prensi olan Wililam Alexander'ın kızıyla evlendiği 2002'deki düğününe gitmemişti. Hatta bu yüzden düğünün bir anında Maxima'nın düğünde seslendirilen bir şarkı sırasında duygulanarak gözyaşlarına tutamadığı da ileri sürüldü. Maxima'yı ağlatan o şarkının İspanyolca Adios Papa (Elveda Baba) adlı şarkı olduğu da sonra basına yansıdı.





'BABASININ GÜNAHLARININ BEDELİNİ ONA ÖDETMEMEYE KARAR VERDİLER'

Aradan geçen zaman içinde Maxima'nın babasının geçmişi sık sık gündeme gelse de hatta yanında çalışan kişilerin rejim tarafından işkenceye tabi tutulduğu iddiaları ortaya atılsa da halk sonunda "Babasının yaptıklarının ya da yapmadıklarının hesabı kızından sorulamaz" sonucuna vardı. Kraliçe'nin basası 2017 yılında hayata veda etti.

Maxima'nın kocası Willem Alexander; 30 Nisan 2013'te tahta çıktı. Dolayısıyla o da ülkenin kraliçesi unvanını aldı. Çiftin Catarina Amalia, Alexia ve Ariane adlı üç tane kızı bulunuyor.

Maxima ile kocası Willem Alexander'ın üç tane kızı bulunuyor. En büyük kızı Catarina Amalia, babasının veliahtı.

HAYATINDA TRAJEDİ DE VAR

Öyküsü böyle anlatılınca herkes Maxima'nın ne kadar şanslı olduğunu düşünebilir. Ama onun da hayatında bazı talihsizlikler oldu elbette. Dünyanın en güler yüzlü insanlarından biri olarak bilinen Maxima'nın kız kardeşi Inés Zorreguieta 2018 yılında canına kıydı.

Kraliçe, cenaze törenine katılmak için ailesiyle birlikte Arjantin'e gitti. Törende, güçlükle ayakta durabilen Maxima, uzun süre yas tuttu.