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Görünüşe göre bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Üstelik bu kez skandalın kahramanı olan kişinin aileyle kan bağı olmamasına rağmen bu öyle kolay kolay unutulacak türden bir skandal değil.

Daha da kötüsü bu öyle sıradan bir yasak aşk skandalı da değil... Yüz kızartan bir durum. Her geçen gün bu skandalla ilgili yeni bir ayrıntı, yeni bir utanç ortaya çıkıyor...

Artık bütün dünyanın haberdar olduğu gibi İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Sr, çocuk istismarıyla suçlanıyor.

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlere göre de Markle'ın Filipinler'deki evinde, kutular içinde bu konuya yönelik çok sayıda görsel bulundu.

Meghan da annesi Doria Ragland da yıllardır Thomas Markle Sr ile görüşmüyor.

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Hatta durum öyle bir hal aldı ki her ne kadar yıllardır görüşmese de Meghan Markle bile bu konu hakkında bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Babasına yönelik suçlamalardan 2018 yılından bu yana haberdar olduğunu belirtti. Çocukları, 7 yaşındaki Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i de korumak için babasıyla görüştürmediğini söyledi.



KÜÇÜK KIZLARLA İLİŞKİ SERBEST DİYE FİLİPİNLER'E GİTMİŞ

Diğer yandan Thomas Markle Sr'ın yalanladığı bu iddialarla ilgili ayrıntılar giderek daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Bunlardan birine göre Thomas Markle Sr, neden Filipinler'e taşınma kararı aldığını ilk karısı Roslyn Loveless'a anlattı.

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Thomas Markle Sr'ın ilk karısı Loveless da 2019 yılında Londra Metropolitan Polisi'ne gönderdiği mektupta bu durumdan söz etti.

Roslyn Loveless mektubunda "Thomas'a bu konuda sorular sordum. Kendisi hakkındaki çocuk istismarı iddialarını reddetti. Ancak Filipinler ve Tayland'a gittiğini, çünkü orada reşit olmayan genç kızlarla ilişkinin yasal olduğunu söyledi" satırlarına yer verdi.

Roslyn Loveless, 1965 ile 1975 yılları arasında Thomas Markle Sr ile evliydi.

Her ne kadar Loveless, 2024 yılında hayata veda etti.

Ama The Sun gazetesinin haberine göre ölmeden önce 2019 yılında polis yetkililerine gönderdiği yedi sayfalık mektubunda eski kocasına dair dudak uçuklatan iddialara yer verdi.

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Metropolitan Polis Teşkilatı, olaylar kendi ülkeleri dışında olduğu için herhangi bir soruşturma başlatmadı. Fakat söz konusu mektubu Meghan Markle ve kocası Harry ile paylaştı.

Bu arada küçük bir parantez açalım. Thomas Markle Sr'ın eski karısı Roslyn Loveless'ın, polise korkunç iddialarla dolu yedi sayfalık mektubu gönderdiği 2019 yılında Filipinler'de cinsel rıza yaşı 12 idi. Fakat yine de o 18 yaş altı genç kızların para karşılığı aşk yaşaması yasal değildi.



Bu arada olayla ilgili çarpıcı bir ayrıntı daha var. Yaptığı açıklamada Meghan Markle, babasıyla ilgili suçlamaların yer aldığı mektubun kendisine 2018 yılında ulaştığını belirtiyor. Fakat, babasının eski karısı Loveless ise mektubu 2019 yılında polis yetkililerine yolladı. Meghan'ın durumdan daha önce mi haberdar olduğu yoksa basit bir yanlış anımsama mı yaşadığı net değil.



OĞLU BELGELERİ BULUP POLİSE HABER VERDİ

Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Sr. Filipinler'in Cebu kentindeki evinde yüzlerce hatta belki de binlerce çocuk istismarına yönelik belge bulunduğu için soruşturuluyor.

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Thomas Markle Jr, söz konusu belgeleri babasının evinde buldu ve hemen polise haber verdi.

Kendisi bu suçlamaları reddedip, onları İngiliz The Sun gazetesine anlatan oğlu Thomas Markle Jr'ın aleyhinde kampanya başlattığını savunuyor.

82 yaşındaki Thomas Markle Sr, bütün bu iddiaları hastalıklı yalanlar olarak nitelendirdi. Oğlunun bu yaptığı yüzünden şoke olduğunu ve kalbinin çok kırıldığını da ileri sürdü.