Toprağa verdiği kocasını ve iki genç evladını o gece bir başka özledi... Keşke siz de görebilseydiniz... Torununu gelin etti!

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Sonra bir anda her şey tersine döndü. Ülkesinde siyasi çalkantılar yaşandı, kocası tahtını kaybetti, vatanlarından kaçıp yabancı ülkelere sığınmak zorunda kaldılar.

Peri masalının sonu acı oldu başka bir deyişle.

Ama bununla da kalmadı... Önce kocasını sonra da genç yaşta iki evladını kaybetti. Doğup büyüdüğü ülkeden uzakta yeni bir hayata tutunmak zorunda kaldı.

Her şeye rağmen de başardı bunu...

Şimdi ise geçmişte yaşadığı acılarının yüreğinde bıraktığı izler biraz da olsa yumuşadı... Çünkü ilk kez torun mürüvveti gördü.

Büyük olasılıkla o gece kaybettiği kocasını ve genç yaşta toprağa verdiği iki evladını bir başka andı, yokluklarını bir başka hissetti. Ama yine de gözlerinden mutluluk yaşları süzüldü. Çünkü ilk kez torun mürüvvetini gördü.

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ARTIK TAHTLARI OLMASA DA BU BİR KRALİYET DÜĞÜNÜ

Öyküsünü anlattığımız bu kişi İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin karısı Farah Pehlevi…

Ailece ülkeden ayrıldıkları 1979 yılından bu yana hayatını ABD ve Fransa'da sürdüren 86 yaşındaki Farah Pehlevi'nin hayatta kalan iki çocuğundan biri olan büyük oğlu Rıza Pehlevi ile eşi Yasmine Pehlevi'nin üç kızından ortancası İman, iki yıl önce nişanlandığı Amerikalı Bradley Shermah ile evlendi.

Babası 'devrik' şahın en büyük oğlu yani veliahtı olduğu için teknik olarak prenses olan İman ile bir teknoloji firmasının CEO'su olan Sherman'ın düğünü Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

Kelimenin tam anlamıyla "peri masalı" gibi olan düğünden önce genç çift, New York'ta resmi nikah kıydırmıştı.

DÜĞÜN PARİS'TE YAPILDI

Gelin ve damadın aile üyeleri ve arkadaşları da tören için Paris'e gitti... 'Taçsız prenses' İman Pehlevi tören için Elie Saab tasarımı bir gelinlik giydi.

Gelin İman, kız kardeşleri Noor ile Farah ve anneleri Yasmine düğünde çekilen fotoğrafları bol bol sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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31 yaşındaki İman Pehlevi düğünü için sade ama şık bir gelinlik tercih etti.

Düşük omuzlu gelinliğinin bel kısmındaki fiyonk dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Gelinliğin üzeri ve duvağın kenarları ise el işlemesi desenlerle süslüydü..

ÇEŞİT ÇEŞİT KIYAFET GİYDİ

Uzun saçlarını sade bir şekilde yarım topuz yapan İman'ın nişan yüzüğü, bir bilezik ve bir çift küpe dışında takı takmaması da gözden kaçmadı.

İman babasıyla el ele damada doğru ilerlerken gelinliğinin üzerine giydiği bir parçayla farklı bir görünüm sergiledi.

Sonrasında da üzerindeki uzun kollu parçayı çıkarıp düşük omuzlu kısmıyla devam etti geceye. Eğlence kısmında ise İman daha farklı bir kıyafetle konukların arasındaydı.

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Damat Bradley Sherman ise bu özel gününde siyah takım elbise giydi.

Bu mutlu gününde 62 yaşındaki büyük oğlu Rıza ile gelini Yasmine'i yalnız bırakmayan Farah Pehlevi'nin yüzü de gülüyordu. Aslına bakılırsa onun hayatı da tıpkı filmlere ya da romanlara konu olacak türden..

Gözden Kaçmasın Taçsız prenses böyle evlendi Haberi görüntüle

Gelin İman, Elie Saab imzalı bir gelinlik tercih etti.





Gelinliğin hem duvağının kenarlarında hem de üzerinde yer alan işlemeler ise dikkat çekti.





Eğer babası tahtını korusaydı, İman'ın babası 62 yaşındaki Rıza Pehlevi olun ölümünden bu yana ülkesinin tahtında oturacaktı.

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HAYATINI ABD VE FRANSA'DA SÜRDÜRÜYOR

Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu.

Hükümdarlıkları sırasında Farah, ülkesinde kültür ve sanatın yükselmesi için çaba harcadı. İran'ın batı dünyasına açılmasına destek verdi.

Aynı zamanda dünya çapında tanınan bir moda ikonuna da dönüştü.

Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie'ye benzetildiğini ve Orta Doğu'nun Jackie Kennedys'si olarak anıldığını da ekleyelim.

Fakat Şah Rıza Pehlevi ve Farah, İran'da yaşanan siyasi değişim sonucunda 1979 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar: Tüm aile 43 yıldır sürgünde yaşıyor. Farah Pehlevi ise hayatını ABD ve Fransa'da sürdürüyor.

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BÜYÜK ACILAR YAŞADI: Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu. İlk büyük acısı kocasının 1980'deki ölümüydü. Ardından dört çocuğundan ikisini toprağa verdi. Kızı Leyla 2001 yılında, oğlu Ali Rıza 2011'de hayatını kaybetti. Diğer kızı Farahnaz ise yıllardır münzevi bir hayat sürüyor.