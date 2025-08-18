'Elini bile tutmuyor, mecburi evlilik' diyorlardı... İki yıl geçti, aile büyüdü... Kötü sözlere inat birbirlerine baktıkça ikisinin de yüzünde güller açtı

Haberin Devamı

İşte aslında mimar olmak için eğitim gören ama sonra Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile evlenen Rajwa Al Sahif'in durumu tam da böyle.

31 yaşındaki Suudi Arabistan doğumlu Rajwa Al Sahif ya da Ürdün kraliyet ailesine gelin gittikten sonraki unvanıyla Prenses Rajwa; son iki yıldır dünyanın en ünlü, en çok merak uyandıran, hakkında en çok konuşulan kişilerinden biri.

Bunun nedeni de birçok kişinin onu "Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı" olarak nitelendirip bir tür modern masal prensesi olarak görmesi.

SESSİZLİĞİ BOZDULAR, YİNE ORTAYA ÇIKTILAR

2023 yılında gayet gösterişli bir törenle hayatlarını birleştiren Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa geçen yıl da İman adını verdikleri ilk bebeklerine kavuştu. Şimdi bir yandan küçük kızlarını büyütürken bir yandan da resmi görevlerini sürdürüyorlar.

Haberin Devamı

Bu ayın başında kızları İman'ın ilk doğum gününü kutlayan Rajwa ile Hüseyin bir süredir sessizliğe ömümüştü. Ama çift, geçen hafta Amman'daki Basman Sarayı'nda düzenlenen bir etkinlikte kamera karşısına çıktı.

GELİN VE DAMAT GİBİ GİYİNDİLER... YÜZLERİNDE GÜLLER AÇTI

Hüseyin koyu renkli bir takım elbise tercih ederken Rajwa ise tepeden tırnağa beyazlara büründü.

Prenses'in, geleneksel anlayışla modern çizgileri harmanlayan kıyafetinin beğeni topladığını da hatırlatalım yeri gelmişken. Moda eleştirmenlerine göre Rajwa, bir yandan ülkenin geleneklerine uygun giyinirken diğer yandan da sade şıklığından ödün vermiyor.

Rajwa ile Hüseyin, etkinlikte Ürdün'de yapılan ve Tawjihi adı verilen ortaöğretim sınavını geçen öğrencilerle buluştu.

O buluşmada Rajwa ile Hüseyin'in yüzünde güller açması, mutlulukla gülümsemeleri de dikkatlerden kaçmadı.

Aslına bakılırsa nişanlarının ilan edildiği 2022 yılının 17 Ağustos gününden bu yana çift, türlü çeşitli söylentilerin merkezinde yer aldı.

Haberin Devamı

'GÖRÜCÜ USULÜ' EVLENDİKLERİ SÖYLENDİ

Bunlar arasında en çok konuşulanı hatırlamak gerekirse...

Hüseyin ile Rajwa, nişanlandıktan sonra kısa sürede birlikte birçok etkinliğe katılmaya başladı. O sırada en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de gençlerin toplum içinde birbirleriyle fazla fiziksel temas kurmamasıydı.

Bu da elbette böyle taçlı aileleri yakından izleyenler arasında bazı sosyal medya söylentilerine yol açtı. Bazı kişiler Hüseyin ile Rajwa'nın arasında aşk olmadığını, aileleri öyle uygun gördüğü için evleneceklerini bile ileri sürdü.

Onların evliliğine o dönemde "görücü usulü evlilik" yorumu bile yapıldı.

Haberin Devamı

Birçok kişi iki gencin, kesinlikle bir aile büyüğü tarafından tanıştırıldığı görüşündeydi. Bunun nedeni de ilginç.

PRENS'İ SEVDİĞİNDEN AYIRDIKLARI SÖYLENTİSİ BİLE YAYILDI

Hüseyin ile Rajwa, kamera karşısına geçtiklerinde diğer kraliyet ailesi üyeleri gibi aşk dolu görüntüler sergilemiyor çok fazla. Fiziksel temasları en alt düzeyde.

Hatta birbirleriyle el ele bile tutuşmuyorlar. Bu durum da iki gencin, aslında birbirlerine aşık olmadığı, "öyle gerektiği için" evlenmek zorunda kaldıkları yorumlarının yapılmasına eden oldu.

Özellikle de Hüseyin'in nişanlısına uzak duruşu, hatta nişandan kısa süre öncesine kadar başka bir genç kızla flört ettiği söylentileri de bu durumu körükledi. Birçok kişi "Ailesi diğer genç kızdan ayırıp Rajwa ile nişanladı" yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Ama diğer yandan da iki gencin tam olarak Ortadoğu geleneklerine göre davrandığını savunanlar vardı. Onlara göre kültür farklı olduğu için Hüseyin ile Rajwa'nın, örneğin Prens Harry ile Meghan Markle gibi toplum karşısında birbirlerini öpmesi, ele ele tutuşması çok da olası değildi.

SONUNDA NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Fakat sonrasında Prens Hüseyin bu konuya açıklık getirdi. New York'taki Syracuse Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi gören Rajwa ile nasıl tanıştığını katıldığı bir etkinlikte anlattı.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenlere de "ters köşe" yapmış oldu.

Haberin Devamı

Rajwa ile Hüseyin, 2023 yılının 1 Haziran günü Ürdün'ün başkenti Amman'da gösterişli bir törenle evlendi. Öyle ki bu tören, Kral Abdullah ile Kraliçe Rania'nın 30 yıl önceki düğününden sonra yapılan ve onunla yarışabilecek düzeydeki ilk düğün olarak tarihe geçti.

Çiftin nişanı 2022 yılının 17 Ağustos günü duyuruldu.





Bir yıl sonra 1 Haziran 2023'te de görkemli bir törenle evlendiler.





Geçen yıl ağustos ayında ilk bebekleri İman dünyaya geldi.