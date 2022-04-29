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Toplum Gönüllüleri’nden alışveriş festivali... Hedef 3,5 milyon TL

#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Alışveriş Festivali#Mehmet Üstündağ
Toplum Gönüllüleri’nden alışveriş festivali... Hedef 3,5 milyon TL
Mehmet Üstündağ

Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan TOG Bazar, bu yıl 3.5 milyon TL’lik bir bağış elde ederek, toplum gönüllüsü gençlere ulaştırmayı hedefliyor.

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2002’den bu yana üniversiteli gençlerin kişisel gelişimlerini ve sosyal fayda yaratan projelerini destekleyen Toplum Gönüllüleri Vakfı, 20’nci yılında geleneksel alışveriş festivali TOG Bazar’la yine hayırseverleri bir araya getirdi. Bu yıl Divan Kuruçeşme’de kapılarını açan festival, iki yıllık pandemi arasından sonra cıvıl cıvıldı. Yapı Kredi Crystal ana sponsorluğunda ve Otokoç Otomotiv’in desteğiyle iki gün süren TOG Bazar’ı ben de gezme fırsatı buldum. Birçok ünlü isim kendi markasıyla stant açıp destek verirken, birçoğu da alışveriş yaparak bağışta bulundu.

Toplum Gönüllüleri’nden alışveriş festivali... Hedef 3,5 milyon TL


ÜNLÜLERİN STANTLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ  

150 firmanın katıldığı TOG Bazar’da Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Şebnem Çapa, İrem Yargıcı, Rahmi Koç, Ayşe Brav, Songül Toprak Özsan ve Dila Tahincioğlu gibi ünlü isimlerin markaları büyük ilgi gördü.

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Toplum Gönüllüleri’nden alışveriş festivali... Hedef 3,5 milyon TL

Meral Peltekçi - Aylin Tahincioğlu

2005 yılından bu yana yapılan TOG Bazar’dan elde edilen gelirle şimdiye kadar 41 bini aşkın üniversiteli genç eğitim alarak toplumsal fayda yaratan projelere imza attı. TOG’un projelerinin duyurulması için, gençler için fonların yaratılması için canla başla çalışan ve elini taşın altına koyan cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimlerini ayakta alkışlıyorum.    

Toplum Gönüllüleri’nden alışveriş festivali... Hedef 3,5 milyon TL

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#Toplum Gönüllüleri Vakfı#Alışveriş Festivali#Mehmet Üstündağ

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