Topallayarak yÃ¼rÃ¼mesine dayanamadÄ±

ÅžAKALAÅžIP GÃœLÃœÅžTÃœLER

GeÃ§en mart ayÄ±nda evinde dÃ¼ÅŸerek bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±ran Ã¼nlÃ¼ oyuncu Brooke Shields; eÅŸi Chris Henchy ile birlikte New York'ta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. El ele yÃ¼rÃ¼yen Ã§ift, bu sÄ±rada da sohbet edip ÅŸakalaÅŸtÄ±.

Â EL ELE YÃœRÃœYÃœÅž

Brooke Shields'in henÃ¼z tam olarak iyileÅŸmediÄŸi, topallayarak yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n bir anÄ±nda yÃ¼ksek sesle ÅŸakalaÅŸan Shields ve Henchy, kahkahalar attÄ±. Sonra da Henchy, eÅŸini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu.





INSTAGRAM Ä°Ã‡Ä°N Ã‡EKÄ°M YAPIYORDU

55 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Brooke Shields, geÃ§en mart ayÄ±nda evinde Instagram iÃ§in video Ã§ekerken saÄŸ bacaÄŸÄ±nÄ±n uyluk kemiÄŸini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuk olduÄŸu bir programda anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Formunu korumak iÃ§in dÃ¼zenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasÄ±nda egzersiz yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±p "Her gÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ±m o denge tahtalarÄ±ndan birinin Ã¼zerindeydim. Bu, yapmayÄ± sevdiÄŸim bir ÅŸey. Bunu Instagram iÃ§in yaparken bir anda aptalca dikkatim daÄŸÄ±ldÄ± ve havaya uÃ§tum ve dÃ¼ÅŸtÃ¼m" diyerek uyluk kemiÄŸinin nasÄ±l kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.





HASTANEDE TEDAVÄ° GÃ–RDÃœ

Ä°nsan vÃ¼cudundaki en uzun ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kemik olan uyluk kemiÄŸi (femur kemiÄŸi) kÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden hastanede yatan Shields, tedavi sÃ¼recinde yÃ¼rÃ¼me egzersizleri yaparken Ã§ekilen videolarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Merdiven egzersizi sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen videosuna Instagram sayfasÄ±nda yer veren Shields "Her seferinde bir adÄ±m" diye yazmÄ±ÅŸtÄ±.



Ã‡OCUK YILDIZ OLARAK ÃœNLENDÄ°

1965 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Brooke Shields, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta sinema dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyurdu. TartÄ±ÅŸma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlÄ± filmle sinema serÃ¼venine baÅŸlayan Shields, bir yÄ±l sonra da Wanda Nevada adlÄ± filmde rol aldÄ±. 1980'de rol aldÄ±ÄŸÄ± Endless Love ise onun kariyeri ve hayatÄ± iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.



FRANSIZ EDEBÄ°YATI OKUDU

80'lerin ikinci yarÄ±sÄ±nda Ã¼niversite eÄŸitimi iÃ§in sinema kariyerine ara veren Shields, FransÄ±z EdebiyatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok rolÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu birÃ§ok dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.



TENÄ°S YILDIZI Ä°LE EVLENÄ°P BOÅžANDI

Brooke Shields, Ã¶zel hayatÄ±, annesiyle iliÅŸkileri ve bekaret konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle de hep magazin gÃ¼ndeminin ilk sÄ±ralarÄ±nda kaldÄ±. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi Ã¼nlÃ¼lerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla konuÅŸulan Shields, dÃ¶nemin tenis yÄ±ldÄ±zÄ± Andre Agassi ile evlenip boÅŸandÄ±.



Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

2001'de yapÄ±mcÄ± Chris Hency ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Shields, iki Ã§ocuk annesi.

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