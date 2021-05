Topallayarak yÃ¼rÃ¼mesine dayanamadÄ±

ŞAKALAŞIP GÜLÜŞTÜLER

Geçen mart ayında evinde düşerek bacağını kıran ünlü oyuncu Brooke Shields; eşi Chris Henchy ile birlikte New York'ta görüntülendi. El ele yürüyen çift, bu sırada da sohbet edip şakalaştı.

EL ELE YÜRÜYÜŞ

Brooke Shields'in henüz tam olarak iyileşmediği, topallayarak yürüdüğü görüldü. Yürüyüşün bir anında yüksek sesle şakalaşan Shields ve Henchy, kahkahalar attı. Sonra da Henchy, eşini öpücüklere boğdu.





INSTAGRAM İÇİN ÇEKİM YAPIYORDU

55 yaşındaki iki çocuk annesi Brooke Shields, geçen mart ayında evinde Instagram için video çekerken sağ bacağının uyluk kemiğini kırdığını konuk olduğu bir programda anlatmıştı. Formunu korumak için düzenli olarak egzersiz yapan Shields, yine denge tahtasında egzersiz yaptığını anlatıp "Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı ve havaya uçtum ve düştüm" diyerek uyluk kemiğinin nasıl kırıldığını anlatmıştı.





HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

İnsan vücudundaki en uzun ve güçlü kemik olan uyluk kemiği (femur kemiği) kırılması yüzünden hastanede yatan Shields, tedavi sürecinde yürüme egzersizleri yaparken çekilen videolarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Merdiven egzersizi sırasında çekilen videosuna Instagram sayfasında yer veren Shields "Her seferinde bir adım" diye yazmıştı.



ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.



FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.



TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.



İKİ ÇOCUK ANNESİ

2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi.

